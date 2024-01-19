Іран розповів, коли припиняться атаки його союзників на Близькому Сході, — CNN

Глава МЗС Ірану заявив, що операція Армії оборони Ізраїлю в Газі має припинитися. Його заяви збігаються з озвученими намірами хуситів.

Іран заявив, що атаки його союзників на Близькому Сході не припиняться доти, доки Ізраїль не закінчить війну з терористичним угрупованням ХАМАС у Секторі Газа. Про це повідомляє CNN.

Як заявив заявив заявив міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір-Абдоллахіян Фаріду Закарія під час відвідування Всесвітнього економічного форуму в Давосі, операція Армії оборони Ізраїлю в Газі має припинитися.

За його словами, тоді в регіоні припиняться "кризи" і напади.

Також наголошується, що Абдоллахян раніше говорив, що в Ірану хороші відносини з Іраком і Пакистаном. Ба більше, три країни разом погоджувалися про необхідність боротьби з тероризмом.

За словами журналістів, заяви іранського міністра збігаються з озвученими намірами угруповань, яким Тегеран надає свою військову підтримку.

Видання пише, що протистояння на Близькому Сході сягнуло апогею останніми днями після ударів США і Великої Британії по Ємену. Атака була спрямована на зниження можливостей хуситів наносити удари по життєво важливому морському шляху. У середу США також визнали хуситів терористичним угрупованням.

За словами журналістів, хусити продовжують поводитися зухвало.

"Операції наших військово-морських сил у Червоному та Аравійському морях продовжуватимуть атакувати ізраїльські кораблі, пов'язані з ворожим утворенням", — заявив Хізам аль-Асад, член політичного бюро хуситів.

Він також сказав про те, що для припинення атак Ізраїль має зупинити військову операцію проти терористів у Газі.

Нагадаємо, що 15 січня в Ізраїлі анонсували зміни щодо "інтенсивної фази" в секторі Гази. У рамках дій ЦАХАЛу, як вважає міністр оборони Йоав Галант, бригада Хан-Юніса поступово розпадається як бойова сила.