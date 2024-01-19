БПЛА атакував нафтобазу в Брянській області: ЗМІ пишуть про причетність ГУР (відео)

За словами губернатора регіону Олександра Богомаза, за атакою на нафтобазу в Клинцях стоїть Україна, але засоби РЕБ нібито змогли придушити повітряну ціль. На місці продовжують працювати пожежники.

Територію міста Клинці Брянської області атакували за допомогою безпілотників і росіяни вважають, що до цього причетна Україна. Про це написав губернатор регіону Олександр Богомаз у своєму Telegram-каналі.

За його словами, безпілотний літальний апарат літакового типу нібито вдалося придушити за допомогою засобів РЕБ, однак без наслідків не обійшлося, адже під час "знищення" повітряної цілі було зафіксовано скидання боєприпасу на місцеву Клинцівську нафтобазу.

"За попередньою інформацією, постраждалих немає. Є загоряння резервуарів в обвалуванні. Наразі на місці працюють пожежно-рятувальні розрахунки ГУ МНС Росії по Брянській області та Брянського пожежно-рятувального центру", — заявив Олександр Богомаз.

Окремо губернатор зазначив, що до ліквідації наслідків залучили 13 пожежних автоцистерн.

Кадри з місця інциденту опублікував місцевий Telegram-канал "Подслушано Клинцы". На них можна побачити пожежу, яка відбувається в районі нафтобази і вогонь дуже сильний. Станом на 7:51 загасити його не вдалося, згідно з опублікованим повідомленням.

Атака на Брянськ 19 січня: реакція Міноборони РФ

Не залишили цей інцидент без уваги і в російському Міністерстві оборони. Там заявили, що сталася атака о 6:40 за московським часом і її нібито вдалося припинити.

"Близько 06.40 мск припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням БпЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації. Черговими засобами ППО український безпілотний літальний апарат знищено над територією Брянської області", — йдеться в повідомленні.

Атака на Брянськ 19 січня: реакція України

За даними джерел "24 каналу", це була спецоперація Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Україна продовжує працювати по російській інфраструктурі і спецслужби вживають певних заходів.

"Цілі вражені, брехня російської влади стає все більш очевидною навіть для місцевого населення", — повідомляє джерело.

Офіційно у відомстві цей факт не коментували.

Нагадаємо, 18 січня повідомлялося, що Україна може налаштувати росіян проти президента Володимира Путіна атаками БПЛА по великих регіонах. За інформацією українських військових, за останні два дні українські безпілотники досягли нафтотерміналу під Санкт-Петербургом і ближнього Підмосков'я.