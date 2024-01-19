Росія відкинула пропозицію США про переговори щодо контролю над ядерною зброєю

Глава МЗС РФ Сергій Лавров пов'язав відмову Москви із зовнішньою політикою США, яка, на його думку, спрямована на "підрив безпеки та інтересів Росії".

У Білому домі заявили, що Росія відкинула пропозицію США обговорити контроль над ядерними озброєннями. Москва також сама не висуває жодних альтернативних пропозицій щодо цього питання. Про це 18 січня повідомили в Defence One.

Старший директор Ради національної безпеки Пранай Вадді зазначив, що на переговорах обговорювали б питання дотримання договору, його продовження після закінчення терміну дії у 2026 році та управління ядерними ризиками.

Пропозицію було зроблено у вересні, коли американські офіційні особи запропонували провести нові переговори щодо нового договору з обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО), який наразі є єдиним договором з контролю над ядерними озброєннями між двома країнами.

Однак Росія надіслала свою відмову приватно у грудні, а 18 січня оголосила про неї публічно, сказав Вадді.

Тим часом міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров пов'язав відмову Росії із зовнішньою політикою США, яка, за його словами, спрямована на "підрив безпеки та інтересів Росії". У зв'язку з цим Вадді наголосив, що бажання Москви пов'язати ядерні переговори з іншими цілями в галузі безпеки, такими як припинення розширення НАТО, є "високою планкою".

"Не дивлячись на відсутність активності з боку російських офіційних осіб, вони, ймовірно, сядуть за стіл переговорів до закінчення терміну дії договору у 2026 році" — припустив американський чиновник.

Нагадаємо, глава російського МЗС Сергій Лавров під час пресконференції 18 січня заявив, що президент РФ Володимир Путін ніколи не погрожував ядерною зброєю, "на відміну від європейців і американців". Зокрема він згадав слова колишньої прем'єрки Великої Британії Ліз Трасс яка говорила, що "натисне на кнопочку" без вагань.