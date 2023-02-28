У Москві назвали умову для поновлення участі РФ в ядерній угоді зі США

За словами прес-секретаря Кремля Дмитра Пєскова, на Заході нібито не хочуть зважати на занепокоєння РФ щодо власної безпеки.

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У Росії не мають наміру відновлювати участь у договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь, поки країни Заходу не змінять свій підхід до побоювань РФ щодо власної безпеки. Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков в інтерв'ю газеті "Известия".

"Зрозуміло, умови мають якось помінятися, повинен помінятися концептуальний підхід країн колективного Заходу, ведених США, у їхньому розумінні заклопотаності нашої країни нашою власною безпекою, у розумінні тези її неподільності", — заявив Пєсков.

Спікер Кремля згадав про те, що країни НАТО та США засудили рішення Володимира Путіна про зупинення участі РФ у ядерній угоді. На думку Пєскова, російський президент мав рацію, коли сказав, що західні країни нібито "показушно" не хочуть чути РФ.

Дмитро Пєсков також зазначив, що бачення Росією цієї ситуації багато в чому збігається з китайським "мирним планом" по закінченню війни в Україні.

"Це дуже важливий світоглядний пункт у китайському плані, який, звичайно, кореспондується з нашим підходом", — сказав Пєсков.

Нагадаємо, що 21 лютого президент Росії Володимир Путін під час послання до Федерального зібрання заявив, що РФ припиняє участь у договорі зі США про стратегічні наступальні озброєння.

Пізніше в МЗС РФ, уточнили, що Москва продовжить дотримуватися зазначених в угоді кількісних обмежень і повідомляти США про пуски МБР і БРПЛ. У відомстві наголосили, що рішення Путіна про призупинення СНО може бути оборотним.

Державний секретар США Ентоні Блінкен назвав заяву президента РФ про призупинення участі в СНО "глибоко невдалою та безвідповідальною".

У Євросоюзі закликали Москву до виконання зобов'язань щодо ядерної угоди та сприяння проведенню відповідних інспекцій на російській території.