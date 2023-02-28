В Москве назвали условие для возобновления участия РФ в ядерном соглашении с США

По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, на Западе якобы не хотят учитывать обеспокоенность РФ собственной безопасностью.

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В Российской Федерации не намерены возобновлять участие в договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, пока страны Запада не поменяют свой подход к опасениям РФ касательно собственной безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью газете "Известия".

"Разумеется, условия должны как-то поменяться, должен поменяться концептуальный подход стран коллективного Запада, ведомых США, в их понимании озабоченности нашей страны нашей собственной безопасностью, в понимании тезиса ее неделимости", — заявил Песков.

Спикер Кремля упомянул о том, что страны НАТО и США осудили решение Владимира Путина о приостановке участия РФ в ядерном соглашении. По мнению Пескова, российский президент был прав, когда сказал, что западные страны якобы "показушно" не хотят слышать РФ.

Дмитрий Песков также указал на то, что видение Россией данной ситуации во многом совпадает с китайским "мирным планом" по окончанию войны в Украине.

"Это очень важный мировоззренческий пункт в китайском плане, который, конечно, корреспондируется с нашим подходом", — сказал Песков.

Напомним, что 21 февраля президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил, что РФ приостанавливает участие в договоре с США о стратегических наступательных вооружениях.

Позже в МИД РФ, уточнили, что Москва продолжит соблюдать указанные в соглашении количественные ограничения и уведомлять США о пусках МБР и БРПЛ. В ведомстве подчеркнули, что решение Путина о приостановке СНВ может быть обратимо.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал заявление президента РФ о приостановке участия в СНВ "глубоко неудачным и безответственным".

В Евросоюзе призвали Москву к выполнению обязательств по ядерному соглашению и содействию проведению соответствующих инспекций на российской территории.