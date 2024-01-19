"Снайперська гвинтівка": бійці ЗСУ розказали про бойове застосування САУ Archer (відео)

Екіпаж шведської артустановки каже, що машина надзвичайно точна. Вона влучає не "кудись в квадрат", а конкретно в ціль.

Українські військові мають на озброєні 8 шведських САУ Archer. Екіпаж однієї з артустановок нині виконує завдання в Донецькій області. В репортажі United24 гармаші розказали про досвід застосування САУ.

Один з членів екіпажу Юрій розповів, що коли він сказав побратимам, що буде оператором Archer, ті сказали, що вона найкраща у світі. Нині Юрій особисто переконався, що це дійсно так, бо до цього він був гармашем у розрахунку радянської причіпної гармати Д-20. В ній взагалі немає ніяких автоматизованих систем, а Archer навпаки передова автоматизована установка в цьому.

"Вона дуже маневрена, на розгортання потрібно 30 секунд. Це найкращий показник серед усіх САУ. У нас кажуть, що Archer це снайперська гаубиця, яка влучає в конкретну ціль, а не у приблизний квадрат. Буквально 1-2 постріли для ураження цілі", — каже Юрій.

Зазначається, що для роботи 8 САУ Archer залучено 100 бійців, з яких 70 інженери. Журналіст зазначає, що шведська артустановка всіх дивує своїм виглядом, але насправді це все тому, що всі теж хочуть з неї постріляти. Для Archer російсько-українська війна є першим бойовим застосуванням.

Цілями для артустановки є російські склади боєприпасів, скупчення живої сили та бронетехніка. За словами Юрія, в нього вже сформувалася ціла колекція відео успішних ударів.

Нагадаємо, 16 січня польські експерти розкрили особливості шведського Archer на полі бою.

8 січня українські журналісти показали САУ Archer, яка допомагає ЗСУ на фронті.