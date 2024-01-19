Полював на ЗСУ у Кринках: з'явилося відео ліквідації розрахунку БпЛА окупантів на Херсонщині

Російські окупанти, зокрема оператор БпЛА з позивним "Мойсей", ховалися в двоповерховому приватному будинку. Там їх і знайшов дрон Сил оборони.

Дрон Сил оборони вполював ворожий розрахунок операторів БпЛА на лівому березі Дніпра. Відео влучної роботи українських дронників оприлюднили в мережі.

На кадрах, відзнятих з дрона, видно, що група окупантів розмістилася в гаражі одного з приватних будинків. Окупанти пересувалися на подвір'ї і щоразу закривали ролетні двері до гаража. Але в якийсь момент хтось із них забув це зробити, і цим скористався український дрон. Він залетів просто у сховок окупантів і там вибухнув.

Внаслідок атаки ворожий розрахунок ударних БпЛА росіян перестав існувати. Було ліквідувано російського оператора дронів "Мойсея", який вистежував човни з українським десантом і вихвалявся цим у своєму телеграм-каналі. "Мойсея" та його розрахунок знищили бійці 35-ї бригади морської піхоти, які перебувають на лівому березі Дніпра.

Крім "Мойсея" загинули ще кілька росіян. Також є "300-ті".

Загиблий окупант "Мойсей"

Ще вчора, 18 січня, окупант "Мойсей", який вів свій телеграм-канал "Мойсей. Сводки с фронта", виходив на зв'язок із Кринок на лівому березі Херсонщини близько 21:00. Він проінформував, що там "пекло". Близько 2:00 19 січня дружина окупанта повідомила, що її чоловік загинув.

Нагадаємо, що морпіхи ЗСУ відбили масштабний штурм ЗС РФ під Кринками. Окупанти накопичили резерви та пішли в атаку.

Раніше повідомлялося, що дорогою в Кринки на Херсонщині на штурм не дійшли два десятки окупантів. Вони навмисно сховалися і саботували наказ командування.