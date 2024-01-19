Війна кожні 10 років: коли та за яких умов РФ виведе свої війська з України

Російська Федерація завжди мала хижацькі наміри щодо України. Глобальною політичною метою путінського режиму є знищення нашої держави, розповіли експерти.

Напередодні експрезидент Росії Дмитро Медведєв озвучив нові погрози на адресу України та заявив, що чергове вторгнення ЗС РФ може відбутися у найближчі десять років. Український політолог Володимир Фесенко та військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко у коментарі ТСН заявили, що подібні ризики є, оскільки Кремль завжди мав агресивні наміри щодо нашої країни.

"Це цілком зрозуміло навіть без алкоголіка Медведєва, що ризики війни є і через 10 років, і через 20, і через 50, тому що Росія завжди мала хижацькі наміри щодо України. В цьому немає нічого дивного", — сказав Олександр Коваленко.

З його слів, це не якесь попередження, а історичний контекст подій між РФ і Україною. Також він зазначив, що якщо до влади прийде неоліберал чи неодемократ, все одно буде повернення до старорежимного формату диктатури та тоталітарного режиму з імперськими амбіціями.

Натомість політолог Володимир Фесенко розповів, що допис Медведєва — це "діагноз" не лише йому, але й сучасному путінському режиму.

"Суть у тому, що цей режим не визнаватиме Україну. Знищення України — це системна глобальна політична мета путінського режиму. Про це мають знати західні лідери і мають до цього серйозно ставитися", — наголосив він.

Зі слів Фесенка, з людьми, як Медведєв, компроміси неможливі, оскільки їх зможе зупинити лише сила. Жодні з загроз, про які пише Медведєв, не стануть реальністю, якщо Росія відчуватиме силу та здатність захисту України, підтримку держави Заходом. Крім цього, він розповів, що відображенням світогляду Путіна, Медведєва та нинішньої російської еліти — є позбавлення України права на життя. Українська боротьба з РФ має сакральний характер — боротьба за майбутнє, виживання як нації. Для цього Україні потрібна підтримка західних і міжнародних партнерів.

"Щоб там не писав Медведєв, ми не приречені на постійну війну. Ризики можуть бути, але якщо вони будуть відчувати, що за Україною і за нашими міжнародними партнерами є сила, вони не наважаться на нову агресію", — додав Володимир Фесенко.

Нагадаємо, 17 січня заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв у своїх соцмережах написав, що Росія підтримуватиме напружені стосунки з Україною протягом певного часу. З його слів, наявність самостійної держави "на історичних російських територіях" буде постійним приводом для відновлення воєнних дій.

18 січня заступник міністра оборони Іван Гаврилюк заявив, що російсько-українська війна повинна закінчитися таким чином, аби РФ більше не допускала думки про повторну агресію.