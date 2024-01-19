Кремль "визнав" знищення А-50 над Азовським морем: як змінилася тактика ворога (фото)

Літак А-50 є ключовим інструментом для російських операцій над Україною. Він забезпечує раннє попередження загроз із повітря та функціональні можливості командування і контролю, розповіли в британській розвідці.

Повітряно-космічні сили Російської Федерації почали експлуатацію ще одного літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 після знищення українськими військовими цієї моделі над Азовським морем 14 січня. Про це повідомили в Міністерстві оборони Великої Британії в X (Twitter) 19 січня.

"14 січня російський А-50 майже напевно вибухнув і згодом впав в Азовське море", — йдеться у повідомленні.

В оборонному відомстві Британії розповіли, що літак А-50 є ключовим інструментом для російських операцій над Україною. Зокрема, борт забезпечує раннє попередження загроз із повітря та функціональні можливості командування і контролю.

17 січня повітряно-космічні сили РФ могли почати експлуатацію ще одного борта А-50, проте над землею і в межах російської території біля Краснодарського краю. У британській розвідці вважають, що ці дії можуть вказувати на зниження готовності до ризику для літаків та спробу зберегти решту А-50.

У Міноборони Британії наголосили, що попри відсутність офіційної позиції РФ щодо втрати літака А-50, такі дії ворога можуть демонструвати мовчазне визнання Кремлем успішної операції українських військових зі знищенням російського борту. Розвідка додала, що якби втрата літака А-50 була нещасним випадком, то подібне рішення навряд чи знадобилося б.

Знищення літака А-50 над Азовським морем

Ввечері 14 січня Повітряні сили ЗСУ знищили літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління ворога Іл-22 над Азовським морем. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтвердив успішність операції.

15 січня спікер президента Російської Федерації Дмитро Пєсков зауважив, що у Кремлі нібито не має даних щодо того, що будь-які російські літаки були збиті українськими бійцями.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни у звіті за 16 січня повідомили, що після знищення літака А-50 РФ згорнула частину операцій тактичної авіації в акваторії Азовського моря.