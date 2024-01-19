"Друже, пий і повзи за дроном": бійці ЗСУ врятували побратима під носом у росіян (відео)

Під час ведення повітряної розвідки українські захисники помітили пораненого побратима, який лежав посеред засніженого поля. Неподалік були позиції росіян.

На одній з ділянок фронту бійці ЗСУ врятували пораненого побратима, який перебував неподалік позицій росіян. Його змогли вивести в безпечне місце за допомогою дрона. Про це повідомляють у телеграм-каналі роти ударних БпЛА 68-ї окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша.

На опублікованих кадрах видно, як під час ведення повітряної розвідки українські захисники помітили пораненого бійця Сил оборони. Той лежав у засніженому полі і не міг зорієнтуватися у якому напрямку перебувають свої.

Оператори дрона прикріпили гарячий чай і записку зі словами: "Друже, пий і повзи за дроном". Чоловік спочатку показав жестом, що поруч росіяни, але таки поповз за безпілотником.

Яку відстань довелося здолати бійцеві, невідомо, але пізніше оператори БпЛА вказали евакуаційній групі, де перебуває поранений, і його евакуювали.

Нагадаємо, що 2 січня стало відомо, що бійці ЗСУ врятували дроном українського військовополоненого. Українські захисники завдяки скидам ліквідували багатьох окупантів, а коли всіх росіян знищили, у траншеї помітили полоненого бійця ЗСУ, який сидів зі зв'язаними руками

Також повідомлялося, що на одній з ділянок фронту на сході України російького окупанта взяли в полон за допомогою дрона. Він єдиний вижив зі своєї штурмової групи.