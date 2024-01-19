РФ утримує угруповання у 20 тисяч військових: Наєв розповів про ситуацію на кордоні

За даними командувача Об'єднаних Сил ЗС України, підрозділи ворога постійно ведуть розвідку, обстрілюють прикордонні райони, а також активно будують фортифікаційні споруди.

Обстановка в Північній операційній зоні залишається контрольованою, проте ворог сформував і утримує угруповання на території Російської Федерації. Про це повідомив командувач Об'єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв у Facebook 19 січня.

За даними офіцера, загальна чисельність ворожого угруповання становить приблизно 20 тисяч осіб. Він зазначив, що російські військові постійно ведуть розвідку, обстрілюють прикордонні населені пункти, а також активно займаються інженерно-фортифікаційним обладнанням місцевості.

Крім того, воєначальник повідомив про переозброєння російських підрозділів на новішу або модернізовану зброю.

Що стосується території Білорусі, за даними Наєва, в районі кордону зосереджені не тільки прикордонники, а й близько 1800 осіб зі складу білоруських збройних сил. Військові та правоохоронці на постійній основі проводять заходи бойової підготовки.

Наєв підкреслив, що Мінськ продовжує надавати Москві допомогу у збройній агресії проти України, постачаючи і ремонтуючи військову техніку. Так, ВПК Білорусі виробляє і переробляє старі боєприпаси для подальшої передачі країні-агресору.

Нагадаємо, 19 січня міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив про готовність до відновлення "прагматичного діалогу" з державами-членами НАТО, якщо ті відмовляться "від агресивної риторики".

Зі свого боку віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс в інтерв'ю від 19 січня заявив, що західні партнери повинні об'єднати свої зусилля для протистояння вторгненню Росії в Україну. В іншому випадку Кремль може запланувати розширення за межі своїх територіальних кордонів і напасти на сусідні європейські країни.