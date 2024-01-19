Цілий артдивізіон за 10 днів: бійці ССО розповіли про свої успіхи на півдні (відео)

Лише одна група Сил спецоперацій знищила на південному напрямку таке російське озброєння, як гаубиці Д-30, танк і БТРи.

Сили спеціальних операцій ЗСУ продовжують завдавати вогневих уражень по російських окупантах на півдні. Про чергову операцію ударних безпілотних авіаційних комплексів (БпАК) розповіли самі бійці 73-го морського центру ССО у телеграм-каналі.

Вони зафіксували, що за 10 днів роботи одна з груп ударних БпАК знищила дивізіон артилерійських засобів противника, а також кілька одиниць броньованої і автомобільної техніки. Зокрема, внаслідок професійних дій наших операторів ворог втратив:

гаубиці Д-30;

танк;

БТРи.

Ситуація на фронті на ранок 19 січня

За даними Генштабу ЗСУ, в Україні на фронті протягом доби сталося 127 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 2 ракетних та 81 авіаційний удар, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Як зазначає речник Генштабу Андрій Ковальов, у зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони України продовжують розширювати плацдарм на лівому березі річки Дніпро. Однак, попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби агресор здійснив 11 безуспішних штурмів позицій наших військ.

Водночас, за звітом Інституту вивчення війни (ISW), заступник начальника ГУР генерал-майор Вадим Скібіцький заявив 18 січня, що російські війська "досить швидко навчаються" та повністю адаптували крилату ракету повітряного базування Х-101 порівняно з моделлю, яку Росія використала у 2022 році. Скібіцький заявив, що нові Х-101 оснащені системою активної радіоелектронної боротьби (РЕБ) і "тепловими пастками", що запобігають випромінювання ракетами відстежуваних теплових сигнатур. Генерал ГУР зазначив, що українським силам необхідно впроваджувати інновації та адаптуватися у відповідь на російську адаптацію.

Нагадаємо, за інформацією OSINT-аналітика Якуба Яновського, російська армія з початку повномасштабної війни втратила тисячі танків. Серед них 100 одиниць Т-90 різних модифікацій, зокрема новітніх Т-90М "Прорив".