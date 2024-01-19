На Заході допускають, що війна в Україні може тривати ще п'ять років, — CNN

На думку американського військового чиновника, Київ зможе почати новий великий контрнаступ щонайменше за два роки, оскільки обидві сторони "надто виснажені в плані військ і техніки, щоб у 2024 році очікувати великих зрушень".

Розвідувальні відомства США та інших країн Заходу вважають, що війна в Україні, найімовірніше, триватиме ще довго, незалежно від подій в американській політиці. Про це пише CNN 19 січня з посиланням на свої джерела.

За даними видання, більшість представників розвідки сходяться на думці, що бойові дії триватимуть ще щонайменше два роки. Деякі американські та західні чиновники також припускають, що війна може тривати ще до п'яти років.

Як зазначає один з американських чиновників, очікується, що у 2024 році Україна зосередиться на зміцненні свого ВПК і відновленні своїх сил, готуючись до ще більш інтенсивних бойових дій у 2025 році.

"Ось чому продовження підтримки Заходу є таким важливим, оскільки наступного року буде зроблено все, що вирішить, як розвиватимуться події у 2025 році і, можливо, в наступний період", — сказав чиновник.

На думку американського військового чиновника, дислокованого в Європі, нова спроба великого контрнаступу з боку України з метою розбити окупаційні війська в Мелітополі, імовірно, буде зроблена щонайменше через два роки.

Чиновник стверджує, що обидві сторони "занадто виснажені в плані військ і техніки, щоб у 2024 році очікувати великих зрушень". За його словами, українці розглядають 2025 рік як "більш реальний варіант з точки зору того, що вони можуть створити для початку нового наступу".

Нагадаємо, 14 грудня начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що Росія поки що не планує воєнних дій на території України у 2025 році.

Зі свого боку заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане 12 січня заявив, що війна в Україні, ймовірно, не закінчиться у 2025 році, оскільки в жодної зі сторін немає військового потенціалу, який дав би змогу здобути вирішальну перемогу.