"Тільки треба змістити ППО Польщі": Садовий назвав відновлення авіасполучення в Україні реальним (відео)

Андрій Садовий, мер Львова, наголосив на тому, що жодна авіакомпанія не почне свою діяльність, якщо не отримає гарантії покриття страхових ризиків, відповідні фонди повинні стартувати мінімум із мільярдом доларів.

Для відновлення авіасполучення треба небагато, тільки щоб на українську територію змістили системи ППО з польської сторони. Про це заявив Андрій Садовий, мер Львова, в інтервʼю українській службі "Голосу Америки".

Він відреагував на ймовірність того, що авіасполучення в Україні відновиться у 2024 році. З точки зору безпеки посадовець назвав це питання достатньо чутливим.

Садовий натякнув, що головним аспектом залишається захист повітряного простору від російських атак. Водночас він назвав таку ініціативу реальною.

"Для цього, звичайно, треба трішки змістити системи ППО з польської сторони на українську територію. Там треба небагато — 70 км, поставити ряд", – зазначив мер.

Посадовець наголосив на тому, що важливі кроки у цьому напрямку є саме на міжнародній арені.

"Я вірю, що в цьому році авіаційне сполучення світ-Україна відновиться", — додав міський голова.

Андрій Садовий прокоментував й створення належних умов для відкриття львівського аеропорту. Він сказав, що підхід має бути комплексним. З його слів, посилення протиповітряної оборони закриє зону в радіусі 70-100 і більше кілометрів. Він наголосив на тому, що жодна авіакомпанія не почне свою діяльність, якщо не отримає гарантії покриття страхових ризиків.

"Потрібні відповідні страхові фонди — стартувати треба мінімум з мільярдом доларів", – додав він.

Авіасполучення в Україні та ймовірність відкриття у 2024 році

З аеропорту "Бориспіль" 19 грудня 2023 року вилетів пасажирський літак. У пресслужбі аеропорту розповіли, що з початку повномасштабної війни це четвертий перегін судна з Київщини. Літак попрямував на французьке летовище Тарб-Лурд-Піренеї, яке функціонує як база технічного обслуговування і тривалого зберігання авіалайнерів.

Авіасполучення в Україні, як заявив секретар РНБО Олексій Данілов 20 грудня, може бути відновлене наступного року, але для цього необхідно вирішити кілька ключових питань. Для цього потрібно розв'язувати питання із захистом аеропортів, страхуванням та компаніями, які будуть здійснювати перельоти. Секретар РНБО зауважив, що спільними зусиллями в Україні вдасться закрити питання відновлення авіасполучення і припустив, що це може бути зроблено вже у 2024 році.

Нагадаємо, у травні 2023 року 27 країн ЄС передали Грузії демарш за авіасполучення з Росією. У Мінекономіки кавказької країни вважають, що у відносинах Тбілісі Москви є "особливий контекст".