Ворог несе втрати на Авдіївському напрямку у 10 разів більші за ЗСУ, — Дикий (відео)

Військовий експерт Євген Дикий підкреслив, що лише за умови, якщо окупантам вдасться перерізати трасу через Горлівку, ЗСУ доведеться відходити з Авдіївки.

Російські окупанти втрачають біля Авдіївки у 10 разів більше живої сили, ніж втрати Збройних сил України. Про це повідомив в ефірі телеканалу "Еспресо" 19 січня колишній командир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий.

Він зазначив, що Авдіївка зараз працює просто як величезна м'ясорубка.

"Бути всередині м'ясорубки — жахливо, в тому числі і для наших захисників. Але зараз там співвідношення втрат 1 до 10, на нашу користь. В цьому сенсі "Авдіївська м'ясорубка", однозначно, зараз для нас дуже вигідна. Так залишатиметься доти, доки тримається траса через Горлівку", — зазначив Дикий.

Екскомандир підкреслив, що лише за умови, якщо окупантам вдасться перерізати трасу, ЗСУ доведеться відходити з Авдіївки.

"Зараз же траса через Горлівку тримається. Так, вона прострілюється, використовується в екстремальному режимі по ночах, і не колоннами, а окремими машинами. Але БК їде, їжу завозять, поранених вивозять. Відповідно, коксохім — надійна фортеця, з дуже хорошими бетонними перекриттями, які в принципі навіть КАБи витримують", — уточнив Дикий.

Тому, підкреслив експерт, ситуація об'єктивно для українських бійців є вигідною. Адже втрати, які несуть окупанти на цьому напрямку, вдесятеро більші за українські, саме через коксохім, зауважив Дикий.

"Це навіть не Бахмутське співвідношення, 1 до 7 чи 1 до 8. У Бахмуті не було такої фортифікації", — додав він.

Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш пише у телеграм-каналі 19 січня, що росіяни кинули всі зусилля для перерізання логістики на Авдіївку.

19 січня Генштаб ЗСУ повідомив, що станом на 18:00 українські війська відбили 55 російських атак на Авдіївському та Лиманському напрямках.