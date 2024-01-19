Треба пережити перші 36 годин: європейцям варто готуватися до війни з Росією, — адмірал НАТО

Адмірал Роб Бауер порекомендував європейцям тримати вдома радіоприймач на батарейках і ліхтарик, а також готуватися до призову в армію.

Громадянам країн Європи варто готуватися до війни НАТО з Росією. Про це заявив адмірал Альянсу Роб Бауер під час пресконференції у Брюсселі, пише Leidsch Dagblad.

Американський генерал НАТО Крістофер Каволі заявив, що вже наступного тижня країни Альянсу почнуть "найбільші навчання за останні десятиліття". В операції візьмуть участь близько 90 тисяч військовослужбовців, а також Швеції.

Ще на початку січня генерал Мікаель Бюден сказав, що шведам слід запитати себе, чи підготовлені вони належним чином, якщо Росія вторгнеться до Швеції так само як це сталося в Україні.

Як розповів Бауер, Бюден має рацію, оскільки людям буде корисно мати вдома радіоприймач на батарейках і ліхтарик.

"Це проста річ, але саме з цього все і починається", — сказав він.

Також Бауер говорив, що суспільство має співпрацювати, якщо вибухне війна.

"Упродовж десятиліть у нас була ідея, що в нас є професійні армії і вони можуть вирішувати безпекові ситуації в Афганістані або в Іраку", — зазначив він.

За його словами, такої професійної армії недостатньо для нової війни. Тому необхідно ще раз подумати про такі системи, як мобілізація в армію або призов резервістів.

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