"Лякає весь Захід": дипломат назвав головного "ворога" НАТО в боротьбі з РФ (відео)

За словами дипломата Руслана Осипенка, війна в Україні — це предтеча великої війни, в якій протистоятимуть альянси, демократії та персоналістські режими.

Нерішучість НАТО лякає весь Захід. Раніше Альянс допускав відвоювання захоплених територій, проте зараз розглядає лише відбиття нападу. Про це розповів дипломат, експерт із міжнародних відносин Руслан Осипенко"24 каналу".

"Перш за все, головний ворог НАТО — це невпевненість у реалізації навіть стратегії, яку вони прийняли. У них уже змінилася стратегія", — сказав експерт.

За його словами, для НАТО зараз головна стратегія — це стримування і відбиття. Альянс не хоче допустити противника до будь-якої своєї країни.

Експерт зазначив, що нещодавно оголошені масштабні навчання НАТО означають розгортання сил і засобів відповідно до зміненої концепції. Буде проведено злагодження військ і пошук слабких місць.

"Тому зараз триває процес підготовки до війни. Треба готуватися до великої війни, яка не обмежиться українсько-російською війною. Це не регіональна війна", — сказав він.

Осипенко заявив, що війна в Україні — це предтеча великої війни, у якій протистоятимуть альянси, демократії та персоналістські режими.

Руслан Осипенко (дивитися з 7 хвилини)

Раніше повідомлялося, що адмірал НАТО Роб Бауер порекомендував європейцям готуватися до великої війни з РФ. За його словами, варто тримати вдома радіоприймач на батарейках і ліхтарик, а також готуватися до призову в армію.

ЗМІ повідомляли, що Україна у 2024-му буде накопичувати сили для контрнаступу у 2025 році. На думку одного американського джерела, важливо не тільки, щоб гроші виділив Конгрес США, а й щоб їх виплатили до виборів, оскільки будь-які кошти на 2024-й фінансовий рік може заблокувати Трамп у разі його обрання президентом Америки.