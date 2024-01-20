У Росії заявили про атаку БПЛА у Брянській області

На місці інциденту працюють оперативні та екстрені служби. Постраждалих та руйнувань немає, зазначив губернатор регіону Олександр Богомаз.

У Російській Федерації знову заявили про атаку безпілотника у Брянській області, до якої нібито причетна Україна. Про це зранку, 20 січня, повідомив губернатор регіону Олександр Богомаз у своєму Telegram-каналі.

За його словами, безпілотний літальний апарат літакового типу вдалося придушити за допомогою сил протиповітряної оборони Міністерства оборони Росії.

Крім того, Богомаз зазначив, що дрон нібито збили над Клинцівським районом у Брянській області РФ.

"Постраждалих та руйнувань немає. Оперативні та екстрені служби працюють на місці", — заявив російський губернатор.

У Брянській області знову нібито збили дрон

У Міноборони РФ звинуватили Україну в атаці БПЛА

У Міністерстві оборони Росії також заявили, що 20 січня російська ППО збила нібито український безпілотник над Брянською областю.

"Близько 06:30 мск припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням безпілотного літального апарату літакового типу об'єктами на території Російської Федерації", — йдеться у повідомленні.

У Брянській області знову нібито збили дрон

Удар по нафтобазі в Клинцях 19 січня: деталі

Нагадаємо, 19 січня губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив про атаку БПЛА на місто Клинці. За його словами, безпілотник типу нібито вдалося придушити за допомогою засобів РЕБ, однак під час "знищення" цілі було зафіксовано скидання боєприпасу на місцеву нафтобазу.

Губернатор зазначив, що до ліквідації вогню залучили 13 пожежних автоцистерн. За даними російських медіа, для допомоги в гасінні резервуарів на нафтобазі прибув пожежний поїзд. У Міноборони РФ заявили, що сталася атака о 6:40 за московським часом і її нібито вдалося припинити.

За словами представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова, знищення нафтобази в Брянській області Російської Федерації негативно позначилося на логістиці Збройних сил РФ.