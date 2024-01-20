Ліхтарик на $4 млн: як недотримання безпеки призвело до пошкодження F-35 за 90 млн

У повітрозабірник винищувача F-35 засмоктало ліхтарик, що пошкодило одразу багато систем у двигуні за 14 млн доларів.

У березні 2023 року один з працівників авіабази Люк залишив ліхтарик у повітрозабірнику винищувача F-35. Сума збитків склала 4 млн доларів, бо двигун отримав серйозні пошкодження. Про це повідомляє журнал Air & Space Forces Magazine.

Протокол розслідування оприлюднили 18 січня, в якому звинувачується технічне обслуговування у тому, що вони не дотримались заходів безпеки. Звичайний ручний ліхтарик пошкодив двигун за 14 млн доларів настільки сильно, що його не змогли відремонтувати на місці.

Зазначається, що після інциденту двигун "проганяли" протягом 5 хвилин, щоб перевірити, чи є витік палива. Проте нічого не було виявлено. Проблему виявили, коли вимкнули силову установку й почули підозрілий шум. Відтак пошкодження систем були виявлені вже під час другої перевірки двигуна.

Встановлено, що один з технічних спеціалістів не виконав попередження Joint Tech Data й не переконався, що всі вхідні та вихідні отвори двигуна вільні від зайвих та незакріплених предметів. Вони візуально не оглянули набір інструментів після виконання кожного завдання, яку має провести той, хто виписував інструменти.

Двигун винищувача F-35 отримав наступні пошкодження на 3 933 106 доларів США:

пошкодження ротора 2 ступені;

пошкодження ротора 3 ступені;

пошкодження ротора 6 ступеня;

паливної форсунки;

перепускного каналу;

компресора високого тиску;

турбіни високого тиску;

лопатки вентилятора.

Нагадаємо, 16 січня ЗМІ писали, що відомо про новітню ракету AGM-88G, яка буде знищувати ворожі системи ППО.

11 січня Lockheed Martin випустив тисячний винищувач F-35.