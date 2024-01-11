Lockheed Martin випустив тисячний винищувач F-35: ключові показники програми
За час існування програми здійснено 469 тисяч вильотів. Нині F-35 служать в 17 країнах світу на 32 базах та 11 кораблях.
Американська оборонна компанія Lockheed Martin виробила 1 000 винищувачів F-35 Joint Stike Fighter. Про це повідомляє The War Zone.
Компанія продовжує виробляти винищувачі 5 покоління F-35 Lightning II попри складнощі з оновленням TR3. На виробничих потужностях знаходяться винищувачі F-35 з різною стадією готовності.
"Ми продовжуємо виробництво F-35 і маємо літаки на різних стадіях фінального виробничого процесу. Як тільки ці літаки отримають необхідне обладнання TR3, і коли буде доступне остаточне програмне забезпечення TR3, вони продовжать виробничий процес, в тому числі це стосується літаків на стоянці, які потім будуть доставлені до місця призначення", — повідомили в Lockheed Martin.
У виданні називають виробництво 1000 винищувачів F-35 неймовірним досягненням для непростої програми, яка часом зазнавали значних труднощів. Станом на початок січня 2024 року програма F-35 має:
- 773 000 годин нальоту;
- 469 000 вильотів;
- було підготовлено понад 2280 льотчиків та 15 400 інженерів;
Наразі винищувачі F-35 служать на 32 базах та 11 кораблях в 17 країнах світу. Наразі попит на літак Lockheed Martin є рекордним через ситуацію у світі. Нові клієнти, які отримають F-35 у версії TR3 чи Block 4, матимуть значно зріліший літак з розширеними можливостями та ще більшим потенціалом.
Модернізація Block 4 включатиме багато нових функцій, у тому числі значно розширену обчислювальну потужність, нові дисплеї, додаткове озброєння, засоби РЕБ та інші новітні системи. Наразі основна проблема полягає в тому, щоб розвʼязати всі проблеми з оновленням TR3. Потенційно воно може затриматись на 12-18 місяців.
Нагадаємо, 29 грудня ЗМІ писали, що Японія обладнала другий есмінець під запуски F-35B.
Також повідомлялось, що для льотчиків F-35 розробляють шоломи доповненої реальності.