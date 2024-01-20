З урахуванням наданої Заходом зброї контрнаступ ЗСУ пройшов успішно, — Єрмак

Керівник Офісу президента України зауважив, що українські військовослужбовці адаптуються до умов на фронті та "переходять від наступу до оборони на кілька місяців" і наразі захисники "не збираються зупинятися".

З урахуванням наданих можливостей українській армії, зокрема озброєння від західних партнерів, контрнаступ ЗСУ пройшов успішно. Таку думку висловив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв'ю іспанській газеті El Mundo.

За словами Єрмака, військовослужбовці адаптуються до умов фронту та "переходять від наступу до оборони на кілька місяців" і наразі захисники "не збираються зупинятися".

"З урахуванням наданих можливостей контрнаступ пройшов цілком успішно", — розповів Андрій Єрмак.

Крім того, керівник Офісу президента зауважив, що у Російської Федерації є певна перевага в повітрі завдяки більшій кількості літаків, тоді як у ЗСУ спостерігається помітний дефіцит боєприпасів та протимінної техніки.

"Ми завжди дякуємо нашим партнерам, але я пам'ятаю, як Черчилль сказав: "Дайте нам інструменти, і ми закінчимо роботу… Війна не заморожена. Ми не збираємося зупинятися, поки не виграємо і не звільнимо всі наші території", — запевняє Єрмак.

Нагадаємо, раніше в CNN повідомили, що американські чиновники і джерела у військовій розвідці вважають, що бойові дії в Україні триватимуть ще щонайменше два роки. За їхньою інформацією, весь 2024 рік Україна зосередиться на зміцненні оборонної промисловості і готуватиметься до контрнаступу у 2025 році.

Також у звіті Інституту вивчення війни від 27 грудня повідомлялося, що руйнування військовими Збройних сил Російської Федерації дамби Каховської гідроелектростанції в червні 2023 року затримало перехід Сил оборони України через Дніпро для підтримки українських контрнаступальних операцій.