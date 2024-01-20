Воїни вистояли, не встояв бетон: Залужний і Зеленський нагадали про подвиг "кіборгів" (відео)

Президент України зазначив, що захисники, які 242 дні тримали оборону Донецького аеропорту, уже тоді могли показати світу, "на що здатні українці".

В Україні у суботу, 20 січня, вшановують пам'ять захисників Донецького аеропорту, які тримали оборону від 26 травня 2014 року по 22 січня 2015 року від атак російських окупантів. Президент Володимир Зеленський зазначив, що це була одна з найбільш важких і принципових битв для українців.

"242 дні оборони Донецького аеропорту. 242 дні стійкості та хоробрості наших захисників. Подвиг кіборгів довів: українців не зламати. Світ уже тоді міг побачити, на що здатні українці. Памʼятаємо кожного, хто бʼється заради держави!", — йдеться у повідомленні глави держави.

Крім того, вшанував пам'ять загиблих героїв і подякував кожному, "хто боровся в ДАПі" й головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.

Він зазначив, що подвиг воїнів, які "написали важливу сторінку в історії боротьби за нашу Незалежність" продемонстрував усьому світу "відвагу, мужність і незламність українців".

"Навіки в нашій пам’яті закарбувалися слова: "Кіборги вистояли, не встояв бетон. Ми пам'ятаємо всіх, хто віддав життя за нашу свободу. Слава Героям", — наголосив головнокомандувач.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський також оприлюднив допис, аби вшанувати памʼять українських військових і добровольців, які брали участь в обороні Донецького аеропорту.

"242 дні оборони Донецького аеропорту. 242 дні стійкості та хоробрості наших захисників", — йдеться у дописі.

Нагадаємо, ще у 2022 році колишній міністр оборони Олексій Резніков разом із Головнокомандувачем Збройних сил Валерієм Залужним підписали спільний указ про День вшанування захисників Донецького аеропорту щороку 20 січня.