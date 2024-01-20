В Бахрейні зіткнулись два британських бойових кораблі (відео)

Для мінного тральника HMS Chiddingfold зіткнення є вже не першим за час служби. Лише 3 роки тому він зіткнувся з іншим кораблем.

Два кораблі Королівських Військово-морських сил потрапили в аварію на базі флоту в Бахрейні. Про це повідомляє агенція Anadolu.

Два кораблі HMS Chiddingfold та HMS Bangor потрапили в аварію. Перший під час маневру врізався у другий, який було пришвартовано біля причалу.

"Мені відомо про нещодавній інцидент, який стався між двома мінними тральниками в гавані Бахрейну. Перш за все я хотів би підкреслити, що на щастя, в результаті зіткнення ніхто не постраждав, але деякі пошкодження були завдані кораблям", — заявив контрадмірал Едвард Алгрен.

Наслідки зіткнення кораблів

Також він додав, що проводиться розслідування інциденту, щоб надалі запобігти таким ситуаціям. Наразі причини аварії невідомі. Бойові кораблі знаходяться у Перській затоці в межах операції "Кіпіон", яка забезпечує довгострокову повітряну та морську присутність Великої Британії в регіоні. Окрім цього Сполучене Королівство посилило свою присутність на Близькому Сході через війну в Ізраїлі.

Аналітик порталу Navy Lookout додає, що для Chiddingfold це вже не перша аварія. Минула була три роки тому, у 2021 році, коли він врізався в HMS Penzance. Проблема полягає в тому, що мінним тральникам класу Hunt складно маневрувати в гавані й вони вразливі до поривчастих вітрів. Проте у випадку з Бахрейном мова йде радше про технічну несправність, ніж про помилку екіпажу, вважає експерт.

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