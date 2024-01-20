Рада ухвалила закон про створення е-реєстру призовників: які ще зміни чекають українців

У Міноборони України запевняють, що військовозобовʼязаним не потрібно буде збирати велику кількість документів для ТЦК та СП. Крім того, інформація про навчання на денній формі чи дані про інвалідність вже знаходитимуться в реєстрі.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України" у другому читанні. У пресслужбі Міністерства оборони України розповіли про основні зміни, які чекають на військовозобовʼязаних.

За інформацією Міноборони, однією з головних змін у законопроєкті №10062, за яку проголосували народні депутати є можливість для України розміщувати свої ІТ-системи у "хмарах" країн-членів НАТО.

У пресслужбі зазначають, що це посилить кіберзахист, відкриє доступ до розвідданих партнерів та зменшить кількість об’єктів критичної інфраструктури, захист яких потребує додаткової протиповітряної оборони.

Крім того, як наголошують у Міністерстві оборони, відповідний законопроєкт удосконалить взаємодію між реєстрами та розширить перелік відомостей про військовозобов'язаних.

"Це дозволить наповнити "Оберіг" за спрощеною процедурою: без зайвої бюрократії", — запевняють у відомстві.

Також у пресслужбі додають, що завдяки прийнятому законопроєкту №10062 громадянам не потрібно буде збирати велику кількість документів для територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

"Наприклад, інформація про навчання на денній формі чи дані про інвалідність вже будуть в реєстрі", — наголошують у повідомленні.

Щодо електронного кабінету військовозобов’язаного, то, як запевняють у Міноборони, громадяни зможуть вносити зміни щодо своїх персональних даних, наприклад доповнити інформацію про освіту чи знання іноземних мов.

Окрім того, відтепер військовослужбовці зможуть подавати електронну заяву про отримання статусу учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни чи члена сім'ї загиблого захисника.

"Але у разі неможливості військової частини надати відомості — комісія залишатиметься", — уточнюють у пресслужбі.

Нагадаємо, раніше молодший сержант із 24 окремого штурмового батальйону "Айдар" Станіслав Бунято заявив, що законопроєкт про мобілізацію критикують лише ті люди, які самі не хочуть воювати.

Також раніше народний депутат України, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності, Андрій Осадчук заявив, що із розглядом нового законопроєкту про мобілізацію є певні складнощі. Питання залишається засекреченим і далеко не всі мають до нього доступ.