Зустрів Patriot і все: ЗСУ ліквідували пілота РФ, який зробив понад 500 бойових вильотів, — OSINT

В'ячеслав Кисельов був досвідченим штурманом ЗС РФ. Він брав участь, у тому числі, у бомбардуванні міст у Сирії.

В грудні минулого року на Херсонщині в одному зі збитих літаків Су-34 РФ загинув досвічений штурман авіації В'ячеслав Кисельов. Про це пише OSINT-дослідник Necromancer в Х (твітері).

Так, в одному із трьох збитих у Херсонській області ворожих винищувачів-бомбардувальників перебував 36-річний В'ячеслав Кисельов. Він був дуже досвідченим штурманом ЗС РФ і мав за плечима понад 500 бойових вильотів. Значна частина з них, це — бомбардування сирійських міст.

"Випускник Челябінського вищого військового авіаційного училища штурманів, штурман Су-34 559бап Кисельов В'ячеслав Олександрович 1987 р.н. зробив 500+ бойових вильотів, у березні 2022 року сів у палаючому літаку, але 22 грудня 2023 року над Херсонщиною зустрів "Патріот" і все", — проінформував Necromancer.

Окупант був кавалером двох "Орденів мужності", медалями "За відвагу", "Нестєрова" та за "Військову доблесть".

Нагадаємо, що 16 січня провоєнний російський Telegram-канал Fighterbomber повідомив, що на борту збитого 14 січня над Азовським морем літака-розвідника РЛДНіУ А-50, перебувало 11-12 пілотів.

14 січня повідомлялося, що ЗСУ ліквідували топофіцера ПКС РФ у Криму. Російський льотчик Олександр Чорнобривий був заступником командира 43-го окремого морського штурмового морського авіаційного полку і керував літаками Су-24 і Су-30СМ.