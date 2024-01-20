Україна могла отримати як допомогу 500 танків Т-72 та похідних від них, — Defence Express
На озброєнні кількох країн перебувають танки Т-72 та їх модифікації, але більшість готові віддати ці машини Києву тільки в обмін на західну техніку, кажуть аналітики.
Від початку повномасштабного російського вторгнення Україна могла отримати у якості військової допомоги 500 або можливо навіть більше танків типу Т-72 та похідних від нього, наприклад польських PT-91 Twardy. Між тим, постачання додаткових танків для ЗСУ з порядку денного не зняте. Про це пише Defence Express.
Автори Defence24 з'ясували, які країни ще мають доступні танки Т-72 та/або похідні від них, або ж Т-80, і за яких умов вони б могли передати свої машини Україні.
Словенія та Хорватія
Ці дві країни використовують дуже своєрідну похідну від Т-72 – танки M-84 югославського виробництва. Вони за своїми характеристиками кращі від свого радянського "попередника". Також обидві ці країни готові віддавати танки, але в обмін на західне озброєння, зокрема, Leopard 2 нових модифікацій.
Хорватія має 74 танки M-84, частина з яких перебуває на зберіганні. Але у разі передавання їх Україні, Загреб потребуватиме ресурсів на відновлення та/або західного озброєння.
Щодо Словенії, то тут ситуація аналогічна — країна має на ходу 14 танків M-84, але для навчань використовуються лише 2. Ще 31 машина цього типу перебуває на зберіганні.
"Якщо Словенія на додачу до вже поставленого раптом виявить бажання передати нам і свої M-84, під ці машини також треба буде ресурс для відновлення", — зауважили в Defence Express.
Марокко і Кіпр
Марокко вже передавало Україні свої Т-72, а Кіпр заявляв про готовність передати свої Т-80У в обмін на постачання іншої зброї.
Марокко може орієнтовно мати ще до 148 танків типу Т-72Б, втім віддати їх Україні може хіба що в обмін на постачання бронетехніки від США.
У випадку з Кіпром передача Т-80У для України мала відбутись після постачання певної кількості танків Merkava модифікацій Mk II та Mk III, що на той момент стояли на консервації.
Однак з початком повномасштабних бойових дій в Секторі Газа ЦАХАЛ був вимушений повернути ці танки в стрій, тому питання передачі цих машин Кіпру з порядку денного було зняте.
Чехія та інші країни
Defence24 вважає, що Чехія може ще дати танків Т-72 для ЗСУ, і є тією країною, яка вже надала ЗСУ 240% танків цього типу від наявних на той момент в строю чеської армії.
Аналітики припускають, що Чехія ще може мати в запасі "від кількох до кількох десятків" Т-72М1 і в обмін на постачання додаткових Leopard 2 або на умовах комерційної закупівлі могла б передати їх Україні.
Нагадаємо, що на полігонах Польщі обкатують американські Abrams. На озброєнні Війська польського за кілька років буде понад 350 одиниць таких танків.
Також повідомлялося, що в застарілих танків Abrams, які отримала Україна, є серйозні вразливості.