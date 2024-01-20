Україна могла отримати як допомогу 500 танків Т-72 та похідних від них, — Defence Express

На озброєнні кількох країн перебувають танки Т-72 та їх модифікації, але більшість готові віддати ці машини Києву тільки в обмін на західну техніку, кажуть аналітики.

Від початку повномасштабного російського вторгнення Україна могла отримати у якості військової допомоги 500 або можливо навіть більше танків типу Т-72 та похідних від нього, наприклад польських PT-91 Twardy. Між тим, постачання додаткових танків для ЗСУ з порядку денного не зняте. Про це пише Defence Express.

Автори Defence24 з'ясували, які країни ще мають доступні танки Т-72 та/або похідні від них, або ж Т-80, і за яких умов вони б могли передати свої машини Україні.

Словенія та Хорватія

Ці дві країни використовують дуже своєрідну похідну від Т-72 – танки M-84 югославського виробництва. Вони за своїми характеристиками кращі від свого радянського "попередника". Також обидві ці країни готові віддавати танки, але в обмін на західне озброєння, зокрема, Leopard 2 нових модифікацій.

Словенський танк М-84, ілюстративне фото з відкритих джерел

Хорватія має 74 танки M-84, частина з яких перебуває на зберіганні. Але у разі передавання їх Україні, Загреб потребуватиме ресурсів на відновлення та/або західного озброєння.

Щодо Словенії, то тут ситуація аналогічна — країна має на ходу 14 танків M-84, але для навчань використовуються лише 2. Ще 31 машина цього типу перебуває на зберіганні.

"Якщо Словенія на додачу до вже поставленого раптом виявить бажання передати нам і свої M-84, під ці машини також треба буде ресурс для відновлення", — зауважили в Defence Express.

Марокко і Кіпр

Марокко вже передавало Україні свої Т-72, а Кіпр заявляв про готовність передати свої Т-80У в обмін на постачання іншої зброї.

Марокко може орієнтовно мати ще до 148 танків типу Т-72Б, втім віддати їх Україні може хіба що в обмін на постачання бронетехніки від США.

Т-72Б сухопутних військ Марокко, ілюстративне фото з відкритих джерел

У випадку з Кіпром передача Т-80У для України мала відбутись після постачання певної кількості танків Merkava модифікацій Mk II та Mk III, що на той момент стояли на консервації.

Однак з початком повномасштабних бойових дій в Секторі Газа ЦАХАЛ був вимушений повернути ці танки в стрій, тому питання передачі цих машин Кіпру з порядку денного було зняте.

Т-80У Національної гвардії Кіпру, ілюстративне фото з відкритих джерел

Чехія та інші країни

Defence24 вважає, що Чехія може ще дати танків Т-72 для ЗСУ, і є тією країною, яка вже надала ЗСУ 240% танків цього типу від наявних на той момент в строю чеської армії.

Аналітики припускають, що Чехія ще може мати в запасі "від кількох до кількох десятків" Т-72М1 і в обмін на постачання додаткових Leopard 2 або на умовах комерційної закупівлі могла б передати їх Україні.

Нагадаємо, що на полігонах Польщі обкатують американські Abrams. На озброєнні Війська польського за кілька років буде понад 350 одиниць таких танків.

Також повідомлялося, що в застарілих танків Abrams, які отримала Україна, є серйозні вразливості.