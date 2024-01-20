50 одиниць техніки і 500 окупантів: у ЗСУ показали один з найбільших штурмів Авдіївки (відео)

Бійці 110-ї ОМБр імені генерал-хорунжого Марка Безручка показали кадри одного з найбільших ворожих штурмів, який відбувся у кінці жовтня 2023 року.

Бійці 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка показали один із найбільших російських штурмів Авдіївки Донецької області. Відео було опубліковане на Facebook-сторінці пресслужби бригади.

"Один з найбільших штурмів Авдіївки! Ось уже пʼятий місяць поспіль, починаючи з 10-го жовтня, ворог шаленими, просто таки дикими силами намагається проломити нашу лінію оборони", — йдеться у повідомленні.

Військові зазначили, що щодня відбуваються контактні бої, російські окупанти проводять штурми, здійснюють авіанальоти. Зокрема, під час наймасштабніших атак ворог одночасно застосовував на полі бою таку кількість техніки, якої не застосовувала жодна країна світу в жодному з конфліктів у 21-у столітті.

Бійці опублікували відео одного з найбільших штурмів, який відбувся в кінці жовтня 2023 року.

"Бійці БУАРу зафільмували, без перебільшення, історичні кадри. Ось такий вигляд має героїзм. Героїзм українського Воїна. Ворогам — смерть", — наголосили в бригаді.

Під час атаки ворог застосував понад 50 одиниць бойової техніки та близько 500 штурмовиків. Російська бронеколона рухалася до опорних пунктів українських бійців в районі Красногорівка — Степове. Окупанти планували прорвати лінію оборони, перетнути залізничну колію, зайти в Степове та закріпитися.

Перед початком штурму противник провів масовану артпідготовку та поставив маскувальний дим. Після чого російська колона розділилася на чотири групи, які рухалися в різні напрямки. Ворожі танки вели безперервний вогонь, намагалися пробити коридор через мінні загородження, аби далі пройшла інша техніка. У відповідь почала роботу українська артилерія. Під час бою росіяни невпинно намагалися просунутися, проте українські бійці завдавали втрат ворогу у живій силі та техніці.

В один момент одна з ворожих груп втратила управління, командири не знали, що робити. Російська бронегрупа зав'язла на місці та намагалася зв'язатися зі штабом. Натомість російське командування на місці вирішило скинути піхоту туди, куди вдалося доїхати. Після цього техніка ЗС РФ вирушила за другою групою штурмовиків. Після цього почався контактний бій з ворогом. У цей час ще одна російська група намагалася взяти штурмом Авдіївський терикон.

Нагадаємо, 20 січня боєць ЗСУ, доброволець 24 ОШБр "Айдар" Станіслав Бунятов з позивним "Осман" заявив, що біля Авдіївки тривають запеклі бої. З його слів, місто стане другим Бахмутом.

19 січня колишній командир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий розповів, що біля Авдіївки російська армія зазнає втрат у десять разів більше, ніж ЗСУ. Він наголосив, що Авдіївка працює "як величезна м'ясорубка".