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Атака БПЛА на Ленінградську область і Тулу: горять військовий завод і термінал у порту (відео)

Марія Бобра
Фото: Соцмережi | У РФ заявили про атаку дронів

У ніч на 21 січня у Росії заявили про атаку безпілотників на три області. Як повідомляють російські медіа, горить термінал у морському порту Ленінградської області та військовий завод у Тулі.

У Росії заявили про нічну атаку дронів на три області. У Міноборони РФ не повідомляли про "прильоти", лише заявляли про роботу протиповітряної оборони.

Так, у російському міністерстві повідомляли, що один безпілотник збили над Орловською областю, ще один над Тульською областю та чотири над Смоленською областю. Про роботу ППО у Росії почали заявляти близько 22:30.

У Ленінградській області в селищі Усть-Луга горить термінал морського порту. Мешканці повідомляли про звуки безпілотників та вибухи. Про це пише російський Telegram-канал "SHOT".

Пожежа сталася у ніч на 21 січня. Офіційно про атаку на Ленінградську область не повідомляли ні у російському Міноборони, ні місцева влада. Попри це, місцеві мешканці повідомляли про звук безпілотників, після чого пролунало декілька вибухів.

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Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко заявив, що пожежа сталася на терміналі компанії "Новатек". У Кінгісеппському районі введено режим підвищеної готовності.

Як повідомляє російське видання ТАСС з посиланням на слова голови Кінгісеппського району Юрія Запалатського, пожежа на терміналі сталася внаслідок двох вибухів. На момент інциденту на підприємстві перебувало 148 людей. Жертв та постраждалих немає.

Попри це, у диспетчерській службі району кажуть, що внаслідок пожежі пошкоджено дві цистерни і насосна станція.

Також російські ЗМІ пишуть, що причиною пожежі є атака безпілотників. Зазначається, що незадовго до пожежі у морському порту два безпілотники летіли до Санкт-Петербургу, втім змінили курс на Кінгісеппський район Ленінградської області.

Зокрема, завод "Новатек" займається переробкою стабільного газового конденсату. Кінцевими його продуктами є нафта, газ та мазут. Він розташований у прибережній зоні неподалік термінала. Саме там продукцію вантажать на судна та експортують.

Окрім того, уночі вибухи лунали у Тулі. Як повідомляють у ЗМІ, українські безпілотники атакували завод "Щегловський вал". Зазначалося, що там збирають "Панцир-С" і "Панцир-С1". На російському заводі також модернізують військову бронетехніку.

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Як пише hromadske з посиланням на власне джерело у ГУР, вибухи у Тулі були плановою роботою української розвідки. Зазначається, що у російському місті ураження цілей.

Нагадаємо, нещодавно російські медіа повідомляли про атаку безпілотника на Тамбовський пороховий завод. Зазначалося, що було атаковано цех, на якому змішують продукцію, зокрема порох.

Окрім того, у Росії було атаковано нафтобазу у Клинці Брянської області. Як повідомляв губернатор регіону Олександр Богомаз, до удару причетна Україна.

Видання NV посилаючись на власні джерела зазначало, що атаку на нафтобазу та Тамбовський пороховий завод здійснило ГУР.