Атака БПЛА на Ленінградську область і Тулу: горять військовий завод і термінал у порту (відео)

У ніч на 21 січня у Росії заявили про атаку безпілотників на три області. Як повідомляють російські медіа, горить термінал у морському порту Ленінградської області та військовий завод у Тулі.

У Росії заявили про нічну атаку дронів на три області. У Міноборони РФ не повідомляли про "прильоти", лише заявляли про роботу протиповітряної оборони.

Так, у російському міністерстві повідомляли, що один безпілотник збили над Орловською областю, ще один над Тульською областю та чотири над Смоленською областю. Про роботу ППО у Росії почали заявляти близько 22:30.

У Ленінградській області в селищі Усть-Луга горить термінал морського порту. Мешканці повідомляли про звуки безпілотників та вибухи. Про це пише російський Telegram-канал "SHOT".

Пожежа сталася у ніч на 21 січня. Офіційно про атаку на Ленінградську область не повідомляли ні у російському Міноборони, ні місцева влада. Попри це, місцеві мешканці повідомляли про звук безпілотників, після чого пролунало декілька вибухів.

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко заявив, що пожежа сталася на терміналі компанії "Новатек". У Кінгісеппському районі введено режим підвищеної готовності.

Як повідомляє російське видання ТАСС з посиланням на слова голови Кінгісеппського району Юрія Запалатського, пожежа на терміналі сталася внаслідок двох вибухів. На момент інциденту на підприємстві перебувало 148 людей. Жертв та постраждалих немає.

Попри це, у диспетчерській службі району кажуть, що внаслідок пожежі пошкоджено дві цистерни і насосна станція.

Також російські ЗМІ пишуть, що причиною пожежі є атака безпілотників. Зазначається, що незадовго до пожежі у морському порту два безпілотники летіли до Санкт-Петербургу, втім змінили курс на Кінгісеппський район Ленінградської області.

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Зокрема, завод "Новатек" займається переробкою стабільного газового конденсату. Кінцевими його продуктами є нафта, газ та мазут. Він розташований у прибережній зоні неподалік термінала. Саме там продукцію вантажать на судна та експортують.

Окрім того, уночі вибухи лунали у Тулі. Як повідомляють у ЗМІ, українські безпілотники атакували завод "Щегловський вал". Зазначалося, що там збирають "Панцир-С" і "Панцир-С1". На російському заводі також модернізують військову бронетехніку.

Як пише hromadske з посиланням на власне джерело у ГУР, вибухи у Тулі були плановою роботою української розвідки. Зазначається, що у російському місті ураження цілей.

Нагадаємо, нещодавно російські медіа повідомляли про атаку безпілотника на Тамбовський пороховий завод. Зазначалося, що було атаковано цех, на якому змішують продукцію, зокрема порох.

Окрім того, у Росії було атаковано нафтобазу у Клинці Брянської області. Як повідомляв губернатор регіону Олександр Богомаз, до удару причетна Україна.

Видання NV посилаючись на власні джерела зазначало, що атаку на нафтобазу та Тамбовський пороховий завод здійснило ГУР.