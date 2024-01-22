Як в Афганістані: офіцер ЗСУ розповів про втрати окупантів в Авдіївці (відео)

За словами Сергія Цехоцького, ситуація в Авдіївці є складною. Окупанти постійно скидають на місто керовані авіабомби та здійснюють масовані артилерійські обстріли.

Російські військові роблять все, аби захопити українську територію, разом з цим вони зазначають великих втрат. Про це в ефірі телемарафону розповів офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький.

За його словами, протягом чотирьох місяців російська армія втратила лише в Авдіївці стільки військових, скільки Радянський Союз за десять років війни в Афганістані. Він наголосив, що після цього відбувся розпад СРСР та така ж доля очікує і на Росію.

Зокрема, окупанти намагаються добитися позитивних результатів на фронті. Сергій Цехоцький пояснює, що їх підштовхують цьогорічні вибори президента Росії та екологічні катастрофи, які накопичувалися багато років та почали відбуватися.

Окрім того, у РФ прибувають тіла загиблих військових, і російському президенту необхідно щось робити, аби виправдати ці втрати. Офіцер ЗСУ наголосив, що у Росії вже почалися протести та мітинги, до прикладу, у Башкортостані. На думку військового, така ситуація очікує й інші регіони РФ.

Також Сергій Цехоцький заявив, що ситуація в Авдіївці є складною. Окупанти постійно скидають на Авдіївку керовані авіабомби та проводять артилерійські обстріли. Вони намагаються проводити штурмові дії, зокрема і маленькими групами з двох-трьох осіб. Таким чином російські військові шукають слабкі місця ЗСУ для того, аби туди можна було сконцентрувати підкріплення. Попри це, українські військові щільно тримають оборону та готові до різних ситуацій.

Нагадаємо, у звіті Інституту вивчення війни від 21 січня зазначалося, що окупанти імовірно просунулися всередину Авдіївки. Власне, піхотний підрозділ ЗС РФ помітили на південній околиці Авдіївки.

Як розповідав 19 січня екскомандир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий, біля Авдіївки російські військові втрачають у 10 разів більше живої сили, ніж ЗСУ. Також він заявляв, що українським військовим доведеться відійти з населеного пункту лише у тому випадку, якщо ЗС РФ зможуть перерізати трасу.