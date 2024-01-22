ЗСУ відійшли з Крохмального: як це вплине на ситуацію на Куп'яському напрямку (відео)

Ворог уже на 70-75% показав свої можливості на Куп'янському напрямку, тому навряд чи варто очікувати від нього на щось більше, вважає експерт.

Сили оборони відійшли від села Крохмальне на Куп'янському напрямку. Про обвал фронту через це зараз не йдеться. Про це "24 Каналу" сказав керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко.

На його думку, ворог не зможе розвинути оперативно-стратегічний успіх.

"Із одного боку, російські війська підійшли до дороги (автошлях Н26, — "24 Канал"), а з іншого, Сили оборони контролюють ситуацію. Не йдеться про обвал лінії фронту — найгірше, що могло статися в цій ситуації", — вважає Мусієнко.

Він зауважив, що просування росіян на цій ділянці фронту було прогнозованим із огляду на їхню активізацію на Харківщині та великі людські ресурси.

Також Олександр Мусієнко вважає, що окупанти на Куп'янському напрямку уже на 70-75% показали свої можливості, тож чекати тут на щось більше не варто.

"От Крохмальне, десь іще просунуться, на околиці якогось села, можливо, ще якесь село візьмуть — на цьому зимова наступальна кампанія тут закінчиться", — сказав Мусієнко.

За його словами, українські військові потужно укріпилися на Харківщині, тож російські окупанти не матимуть змоги розвинути успіх.

Нагадаємо, що за словами бійців 30 ОМБр, під час наступальних дій російські військові використовують піхоту, бойову техніку, авіацію, артилерію та завдають ракетних ударів.

12 січня аналітик BILD Юліан Рьопке повідомив, що ЗС РФ призупинили наступ і перейшли в оборону на Куп'янському напрямку. За його словами, противник припинив масштабні атаки бронетехнікою на селище Синьківка з кінця грудня 2023 року.