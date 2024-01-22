Хотів сховатись в ЄС: в Одесі затримали Романа Гринкевича (фото, відео)

Фігурант корупційної справи переховувався від правоохоронців та планував виїзд за кордон. Його підозрюють в участі у схемі, яка зірвала постачання продукції для ЗСУ.

Романа Гринкевича, причетного до гучного корупційного скандалу, затримали під час спроби перетнути кордон. Деталями 22 січня поділились в Офісі генерального прокурора України.

Пресслужба проінформувала, що Гринкевича затримали о 6:50 ранку в Одесі. За даними слідства, він виїхав до міста 17 січня й увесь цей час готувався до виїзду за кордон. Проте 19 січня суд дозволив затримати підозрюваного.

Фото з затримання Романа Гринкевича, оприлюднене у соцмережах Фото: Телеграм-канал "Лачен пише"

Інші четверо фігурантів справи про постачання неякісного одягу для ЗСУ вже перебувають під вартою. Правоохоронці підозрюють, що учасники схеми уклали угоду з Міноборони про постачання військового одягу та завдали шкоди державі на понад 934 мільйонів гривень.

Усіх фігурантів підозрюють у створенні злочинної організації та участі у ній, а також шахрайстві, вчиненому в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах.

В Офісі генпрокурора не розкрили ім’я затриманого, однак воно відоме з публікації пресслужба Державного бюро розслідувань.

У ДБР зазначили, що батько Романа підозрюється "в організації злочинної організації, яка протиправно заволоділа бюджетними коштами". Син бізнесмена був учасником цієї схеми, але переховувався від правоохоронців.

"За оперативною інформацією, він намагався домовитись щодо незаконного перетину державного кордону України аби надалі сховатися від правоохоронних органів України в одній із країн ЄС. Сьогодні затриманий буде доставлений в суд для обрання йому запобіжного заходу", — додали у бюро.

Також пресслужба ДБР опублікувала відео затримання Романа Гринкевича.

Справа Гринкевича: що вже відомо

Ігор Гринкевич — бізнесмен, пов’язані з яким компанії постачали низькоякісні товари на замовлення Міноборони України. У міністерстві заявляли про мільйонні збитки та проведення аудиту після зриву 23 контрактів.

18 січня стало відомо, що сина Гринкевича Романа оголосили у розшук. У ДБР інформували, що злочинна група діяла з початку 2022 року та постачала для ЗСУ неякісну продукцію або не виконувала свої зобов’язання взагалі.

За даними ЗМІ, за справою Гринкевича були затримані двоє фігурантів — Андрія Колотила та Володимира Тимкова. Також повідомлялось про затримання самого бізнесмена — після пропозиції дати хабар у розмірі півмільйона доларів.