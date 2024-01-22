РФ шукає виправдання для ескалації: Молдова звинуватила російські війська в Придністров'ї, — ISW

За словами аналітиків, РФ може проводити інформаційну кампанію, щоб дестабілізувати становище в Молдові, яка межує з Румунією, що входить до НАТО.

Влада Молдови звинуватила російські війська в Придністров'ї в неналежному використанні дронів під час навчань минулого місяця. Про це пише аналітичний центр "Інститут вивчення війни" у зведенні від 21 січня.

Влада Молдови минулого тижня скликала Об'єднану контрольну комісію для розслідування щодо російських військових через використання стрілецької зброї, безпілотників та імітацій зброї під час навчань, що проводилися минулого місяця нібито для відбиття диверсійної атаки.

"Влада Молдови заявила, що присутність і використання цих озброєнь російськими миротворчими силами всередині зони безпеки порушує протоколи комісії та що російські миротворчі сили належним чином не повідомили про цю зброю та безпілотники як про частину свого арсеналу", — повідомляє ISW.

Зазначається, що пов'язаний із Кремлем військовий блогер заявив, що молдовська влада "посилює тиск" на сепаратистський регіон, "закликаючи до виведення російських миротворців, а також шляхом економічного тиску".

За словами "військкора", такий тиск спрямований на "силову реінтеграцію" Придністров'я до Молдови? а "Росії слід готуватися до подальшої ескалації". Ці твердження узгоджуються з нещодавніми звинуваченнями з боку так званого президента ПМР Вадима Красносельського.

Аналітики ISW вважають, що заяви пов'язаного з Кремлем "військкора" і звинувачення Красносільського, імовірно, робляться в рамках спланованої інформаційної кампанії, спрямованої на дестабілізацію в Молдові, яка межує з Румунією, яка входить до НАТО, щоб виправдати майбутню російську ескалацію в регіоні.

Нагадаємо, що референдум про вступ Молдови до ЄС відбудеться без Придністров'я.

Також повідомлялося, що, за оцінками ISW за 12 січня, РФ може готувати "операцію під фальшивим прапором" у Придністров'ї.