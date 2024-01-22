"Скоро Канаду приєднає": у Росії відреагували на указ Зеленського про захист українців

Російський політик звинуватив президента сусідньої країни в прийомі наркотиків, а також заявив, що Україна нібито є частиною Росії.

Колишній президент і теперішній заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв прокоментував указ президента України Володимира Зеленського про захист українців на території Росії. Відповідне повідомлення він залишив у себе в Telegram.

За словами Медведєва, українці нібито є росіянами, а "Малоросія" — частиною Росії. Також він звинуватив українського лідера у вживанні наркотиків. Його рішення він назвав пропагандистським ходом, який викликаний "провалом" на фронті.

"Старший український наркоман зробив невигадливий пропагандистський хід, викликаний провалом на фронті. Нещадно дмухнувши подвійну дозу, він підписав указ про територіальні претензії до Росії на землі, "історично заселені українцями". Тут і коментувати нічого, оскільки українці — це росіяни, а Малоросія — це частина Росії. А головному "українцю" пора зав'язувати. Так він скоро Канаду приєднає..." — написав Медведєв.

Дмитро Медведєв Фото: Дмитро Медведєв / Telegram

Зеленський підписав указ про захист українців: що відомо

В указі йдеться про те, що Росія впродовж століть систематично чинила і продовжує чинити дії, спрямовані на знищення національної ідентичності та пригнічення українців. Вона порушує їхні права і свободи, зокрема на історичних населених ними землях. Йдеться про Стородубщину, Північну та Східну Слобожанщину, а також у межах Краснодарського краю, Бєлгородської, Брянської, Воронезької, Курської, Ростовської областей.

Мапа України та розселення українців Фото: DeepState

Також зазначимо, що Зеленський внесе до ВР законопроєкт про подвійне громадянство. Ухвалення законопроєкту дасть змогу мати громадянство всім етнічним українцям та їхнім нащадкам із різних країн світу.