Посилення мобілізації в Україні: у Чехії відповіли, чи повертатимуть військовозобов'язаних

В Україні хочуть посилити мобілізацію. Теоретично чоловіки, які ховаються від призову за кордоном, можуть стикнутися з проблемами через подовження своїх віз.

В Україні планується посилення мобілізації. Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський у коментарі виданню ČT24 відповів, чи згодна держава повертати військовозобов’язаних українців додому.

За даними ЗМІ, у Чехії проживають приблизно 200 тисяч чоловіків з України за різними типами віз. Проте для їх подовження громадяни мають надавати дійсний паспорт.

Документ оновлюють у відділенні міграційної служби, де можуть запросити військово-облікові документи. Таким чином процедура допомогла б виявити тих, хто ховається за кордоном від мобілізації.

Однак голова чеського МЗС запевнив, що українцям на території країни нічого не загрожує. Чехія не повертатиме додому тих, хто підлягає призову на батьківщині.

"Таких механізмів не існує, і вони точно не відповідатимуть міжнародному праву та зобов’язанням Чеської Республіки на міжнародному рівні", — підкреслив Ліпавський.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко відповіла, коли в Україні планують запровадження електронного кабінету військовозобов'язаного та що це змінить для громадян.

Секретар РНБО Олексій Данілов 18 січня заявив, що Україна не може примусово мобілізувати біженців з-за кордону. Однак, з його слів, уряд домовлятиметься з іншими країнами про допомогу у поверненні громадян додому.