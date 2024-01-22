Іранські проксі атакували американські війська на авіабазі Аль-Асад в Іраку (відео)

Ракетна атака, на думку журналістів, стала найбільшою з більш ніж 140 нападів на армійські об'єкти США в Іраку та Сирії. Унаслідок удару постраждало кілька американських та іракських військовослужбовців.

Під час останньої ескалації проти американських сил на Близькому Сході підтримувані Іраном бойовики випустили шквал балістичних ракет по авіабазі Аль-Асад на заході Іраку. Більшість ракет було перехоплено системами ППО бази, інші ж досягли мети. Про це 21 січня повідомила пресслужба Центрального командування ЗС США.

Унаслідок ракетного удару щонайменше постраждав один іракський військовослужбовець і кілька американських військових, але оцінка завданих збитків триває.

"Приблизно о 18:30 за багдадським часом 20 січня на заході Іраку бойовики, підтримувані Іраном, запустили кілька балістичних ракет і реактивних снарядів по авіабазі Аль-Асад", — ідеться в повідомленні пресслужби.

У соцмережах з'явилися відео з місця події. На кадрах видно роботу систем протиповітряної оборони, які перехоплюють у повітрі атакуючі ракети.

Коментуючи напади іранських проксі, журналісти каналу ABC News зазначили, що суботня атака, схоже, стала найбільшою з понад 140 нападів на американські сили в Іраку та Сирії від середини жовтня, які, на думку США, були здійснені підтримуваними Іраном воєнізованими угрупованнями.

"Як і напади бойовиків-хуситів на торговельні судна в Червоному морі та Аденській затоці, атаки на американські бази, як стверджують, здійснюють на знак солідарності з палестинцями, які беруть участь у війні Ізраїлю і ХАМАС у секторі Газа", — пишуть оглядачі.

Нагадаємо, американські військові перехопили іранську зброю, яку мали доставити хуситам у Ємені. Озброєння було знайдено на одному з вітрильників поблизу узбережжя Сомалі в Аравійському морі.