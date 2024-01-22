"По-зрадницьки": Зеленський заявив, що Україна не в НАТО, бо є кілька країн-скептиків

Головним страхом держав, які проти набуття Україною повноправного членства в Організації Північноатлантичного договору є ескалація з боку Росії. Такі дії, на думку президента, "принизливі".

Президент України Володимир Зеленський розповів про головний страх "країн-скептиків", які проти набуття Україною повноправного членства в Організації Північноатлантичного договору. Про це повідомляє кореспондент "УНІАН".

Під час спільної з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском зустрічі із студентами українських вищих навчальних закладів Зеленський заявив, що головним страхом країн, які проти членства України в НАТО є ескалація з боку Російської Федерації.

"Україна не в НАТО через те, що дійсно, є кілька країн-скептиків. Чого боїться ця група країн? Вони бояться ескалації з боку Росії. Це офіційне таке ствердження", — наголосив глава держави.

Президент вирішив не вказувати, про які конкретно країни йдеться, однак зауважив, що такі дії щодо України — "принизливі".

"Звучить це дуже образливо. Я вам поясню чому. Бо буде — вони кажуть — ескалація з боку Росії. Тобто, це говорить про те, що ця війна не їх, яка зараз відбувається. І тому, я вважаю, що це принизливо і по-зрадницьки стосовно України", — запевняє очільник держави.

Нагадаємо, раніше Зеленський розповів про останню телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, у якій глава РФ продемонстрував цинічне та жорстоке ставлення до людей.