Бажання не буде: генерал США оцінив імовірність вступу НАТО у війну проти Росії

У Північноатлантичного альянсу не вистачає волі, щоб знешкодити російські ракети. Аналогічна ситуація — із атаками хуситів на кораблі, але в таких випадках Альянс ракети збиває та завдає ударів по базах терористів, зауважив генерал Бен Годжес.

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Військові сили НАТО могли б долучитися до війни в Україні, наприклад, щоб збивати ракети, які ЗС РФ запускають із літаків над Каспійським морем. Однак поки що реальна допомога є від окремих країн, але не від Альянсу. Про те, чи очікувати на вступ НАТО у війну з РФ, розповів екскомандувач армією США в Європі генерал Бен Годжес у інтерв'ю для порталу "Голос Америки".

Американський військовий зазначив, що літакам НАТО потрібно було б дати дозвіл збивати ракети, які Росія запускає з Каспійського моря. Підстава для подібних дій — загроза для мирного населення й те, що вони долітають до країни-члена НАТО — до Польщі чи Румунії. Однак поки що, на його думку, таке рішення не ухвалять через "відсутність політичної волі".

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"Усі наші проблеми зараз — це результат відсутності політичної волі", — заявив Годжес.

Водночас подібна протидія ракетам РФ — це те саме, що США та союзники роблять у Червоному морі, знищуючи бази хуситів, які загрожують цивільним вантажним кораблям.

Генерал Годжес підсумував, що не слід очікувати на вступ Північноатлантичного альянсу у війну на боці України.

"Буде допомога від країн НАТО, але я не думаю, що ви побачите спроби самого Альянсу зробити щось. Я маю на увазі, не думаю, що серед 31 країни є бажання зробити щось подібне", — продовжив він.

Водночас, зауважив генерал, країни Альянсу все ж допомагають Україні, хоч поки що й не стріляють. Наприклад, Румунія, Болгарія й Туреччина долучилися до розмінування Чорного моря, повітряні сили інших країн патрулюють небо над Балтійським і Чорним морем. Зокрема, іде потік снарядів, техніки та зброї через Польщу.

НАТО й РФ — деталі

Зазначимо, генсек НАТО Єнс Столтенберг із перших днів повномасштабного вторгнення РФ час від часу повторює, що країни-члени Альянсу можуть долучатися до надання Україні снарядівіта військової техніки. Також нагадує, що в разі прямої загрози уведуть у дію п'яту статтю Договору, в якій ідеться про початок консультацій у зв'язку з нападом.

Ракети й дрони РФ кілька разів залітали на територію країн НАТО. Наприклад, у Польщі такі інциденти сталися навесні 2022 року, восени та взимку 2023 року. У першому випадку ракета залетіла вглиб на 450 км, у другому — вбила кількох людей за кілька кілометрів від кордону, в третьому — заглибилася на 40 км. У повітря підіймалися винищувачі F-16, але про збиття інформацію не публікували.

Улітку та восени 2023 року дрони-камікадзе Shahed-136 залітали на територію Румунії — подібні надзвичайні події ставалися під час масованих ударів РФ по портах "Рені" й "Ізмаїл". Уряд Румунії оголосив про тимчасову евакуацію людей із прикордонних територій, водночас НАТО не вживало ніяких дій щодо подій.

У Повітряних силах ЗСУ у звітах про ракетні удари РФ регулярно повідомляють, що десятки Х-101 запускаються з літаків Ту-95МС із повітряного простору над Каспійським морем.

Нагадуємо, у січні 2024 року в ЗМІ опублікували можливий план нападу РФ на країни Балтії. Пізніше військові запевнили, що йдеться не про план нападу, а про один із можливих сценаріїв, які опрацьовували збройні сили.