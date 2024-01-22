Не Україна: Лавров розповів, якою була мета початку вторгнення РФ (відео)

За словами міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, т.зв. "спецоперацію" проводять нібито не проти українського народу, а проти "злочинного режиму".

Метою так званої "спеціальної військової операції" Росії була не війна з Україною, а боротьба зі "злочинним режимом". Про це 22 січня заявив глава Міністерства закордонних справ (МЗС) Росії Сергій Лавров у Нью-Йорку під час засідання Ради безпеки ООН з питань ситуації в Україні.

Під час виступу в штаб-квартирі ООН Лавров наголосив, що в українського народу з Росією "зберігаються "братні узи".

"Не випадково після 2014 року на території Росії знайшли "порятунок" майже сім мільйонів українців", — заявив Лавров, вочевидь, відзначаючи наявність тісних зв'язків між народами двох країн.

Він також додав, що рішення про військову операцію стало необхідним через "злочинний режим" в Україні, який, за його словами, не зміг відмовитися від війни проти своїх громадян на півдні та південному сході країни.

"Ми змушені були почати військову операцію проти "злочинного режиму", який завівся від відчуття своєї безкарності й не побажав, попри наші численні, багаторічні зусилля, відмовитися від політики тотальної дискримінації російськомовних українців", — зазначив Лавров.

Нагадаємо, Україна погодиться на переговори з Російською Федерацією, однак за певних умов. За словами радника Офісу президента України Михайла Подоляка, під час перемовин Росія може відмовитися від ядерної зброї, однак лише в разі, якщо зазнає глобальної поразки.

Раніше, 17 січня, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія не готова до конструктивних переговорів про закінчення війни. Також він не бачить швидкого завершення військових дій в Україні.