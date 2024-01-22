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Не Україна: Лавров розповів, якою була мета початку вторгнення РФ (відео)

Володимир Пєнов
Фото: Flickr | Сергій Лавров, глава МЗС Росії

За словами міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, т.зв. "спецоперацію" проводять нібито не проти українського народу, а проти "злочинного режиму".

Метою так званої "спеціальної військової операції" Росії була не війна з Україною, а боротьба зі "злочинним режимом". Про це 22 січня заявив глава Міністерства закордонних справ (МЗС) Росії Сергій Лавров у Нью-Йорку під час засідання Ради безпеки ООН з питань ситуації в Україні.

Під час виступу в штаб-квартирі ООН Лавров наголосив, що в українського народу з Росією "зберігаються "братні узи".

"Не випадково після 2014 року на території Росії знайшли "порятунок" майже сім мільйонів українців", — заявив Лавров, вочевидь, відзначаючи наявність тісних зв'язків між народами двох країн.

Він також додав, що рішення про військову операцію стало необхідним через "злочинний режим" в Україні, який, за його словами, не зміг відмовитися від війни проти своїх громадян на півдні та південному сході країни.

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"Ми змушені були почати військову операцію проти "злочинного режиму", який завівся від відчуття своєї безкарності й не побажав, попри наші численні, багаторічні зусилля, відмовитися від політики тотальної дискримінації російськомовних українців", — зазначив Лавров.

Нагадаємо, Україна погодиться на переговори з Російською Федерацією, однак за певних умов. За словами радника Офісу президента України Михайла Подоляка, під час перемовин Росія може відмовитися від ядерної зброї, однак лише в разі, якщо зазнає глобальної поразки.

Раніше, 17 січня, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія не готова до конструктивних переговорів про закінчення війни. Також він не бачить швидкого завершення військових дій в Україні.