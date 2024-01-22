Поки триває війна: поліція не стане забирати в українців зброю, роздану на початку вторгнення

Голова Нацполіції Іван Виговський зазначив, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну правоохоронці вилучають тонни вибухівки, мільйони патронів, тисячі гранат.

Голова Національної поліції України Іван Виговський наголосив, що зброю, яку було роздано українцям на початку повномасштабного вторгнення Росії, не відбиратимуть в українців. Про це він 22 січня заявив в інтерв'ю порталу "РБК-Україна".

Очільник Нацполіції пояснив це тим, що зараз, коли триває війна, люди зі зброєю почуваються набагато спокійніше і впевненіше, безпечніше. Водночас він зауважив, що наразі триває робота над законопроєктом, який врегулює контроль за цією зброєю та налагодить її облік.

"Щоб громадянин прийшов, зафіксував її (зброю. — Ред.). Після чого зброя буде відстріляна, врахована і повернута громадянину. А вже після закінчення війни протягом 90 днів буде необхідність її здати. Якщо не здав — тоді вже кримінальна відповідальність", — акцентував Виговський.

Голова Нацполіції розповів, що була ідея заохочувати грошовими виплатами тих, хто добровільно здасть зброю, однак поки що в поліції немає таких матеріальних ресурсів.

"Це, звичайно, мотивація. Інша мотивація — залишати зброю громадянам, але робити її не вогнепальною, вихолощувати її. Звичайно, зброя на руках — це одна з проблем. Ми, буває, вилучаємо колосальні обсяги. Нещодавно вилучили в Миколаєві в одного фігуранта арсенал цілий. Там була навіть бойова частина від "шахеда". Люди навіть таке приносять собі додому", — зауважив він.

Водночас Виговський наголосив, що від початку повномасштабного вторгнення правоохоронці вилучають в українців набагато більше незаконної зброї — "це тонни вибухівки, мільйони патронів, тисячі гранат, пістолетів". І хоча, за словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, українське суспільство дозріло до легалізації зброї, однак має йтися саме про безпечне поводження зі зброєю.

Реєстр зброї в Україні

Нагадаємо, що тільки в Києві в перші дні вторгнення роздали близько 25 тисяч автоматів і 10 мільйонів патронів. Про це тоді повідомив загиблий міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Уже 3 березня 2022 року Верховна Рада в закритому режимі легалізувала видачу вогнепальної зброї цивільним, готовим брати участь у відбитті агресії Російської Федерації.

Пізніше, 23 червня 2023 року, в Україні запрацював "Єдиний реєстр зброї". За даними МВС, 19 588 користувачів уже авторизувалися в "Єдиному вікні громадянина".

Нагадаємо, 4 січня міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, що правоохоронці готові до мобілізації, якщо ситуація погіршуватиметься. За його словами, з початку повномасштабного вторгнення Нацполіція збільшила свій функціонал на 80%.

28 грудня 2023 року голова Нацполіції Іван Виговський заявив, що правоохоронці вже максимально задіяні у складі Сил безпеки і оборони. Також Нацполіція, за його словами, дбає про внутрішній фронт і безпеку всередині країни.