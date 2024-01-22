Робота дронів ЗСУ: у Луганській області росіяни втратили рідкісну спецмашину ЗСА-Т (відео)

За словами журналістів, бронемашину ЗС РФ використовували для вивезення своїх поранених із передових позицій.

У Луганській області українські військові 63 ОМБр знешкодили рідкісну санітарну бронемашину тактичної ланки ЗСА-Т. Про це повідомляє портал "Мілітарний".

Повідомляється, що на цю бронемашину спеціального призначення військовим довелося витрачати кілька ударних БПЛА.

Як розповіли військові, це була особлива мета.

Видання пише, що бронемашину ЗСА-Т (шифр "Лінза") ЗС РФ використовували для вивезення своїх поранених з передових позицій. У Росії такі машини почали розробляти ще 2016 року на замовлення Міністерства оборони.

"Проєкт з позначенням ЗСА-Т передбачав розробку медичного транспортера для евакуації поранених і постраждалих з поля або з інших районів. Також росіяни замовили машину ЗСА-П — рухомий медичний пункт батальйону для надання допомоги в ближньому тилу", — сказано в матеріалі.

За словами журналістів, постачання серійних ЗСА "Лінза" в російську армію розпочалося 2021 року. Міноборони РФ оголосило про укладення контракту на 56 машин.

"Для евакуації поранених і постраждалих з переднього краю і надання їм першої допомоги необхідні особливі зразки техніки. Однак російська бронемашина цього разу не впоралася зі своїм завданням і була знешкоджена в Луганській області біля населеного пункту Діброва", — пише видання.

Також опубліковано відео ураження машини дронами.

ЗСУ вразили дронами ЗСА-Т

Раніше повідомлялося, що у ЗСУ показали один із найбільших штурмів Авдіївки. Бійці 110-ї ОМБр імені генерал-хорунжого Марка Безручка показали кадри одного з найбільших ворожих штурмів, який відбувся наприкінці жовтня 2023 року.