"Палій, який звинувачує пожежників": представник США в ООН відповів Лаврову

Роберт Вуд назвав "цинізмом вищого порядку" заяви представників РФ. За його словами, ніяка конспірологія і безглузді звинувачення не зітруть той факт, що саме порушення територіальної цілісності України послужило початком війни.

На засіданні Радбезу ООН у Нью-Йорку представник США Роберт Вуд назвав "цинізмом вищого порядку" заяви російського керівництва про те, що війну продовжує оборона і підтримка України, яка протистоїть агресії. Засідання транслювали на YouTube-каналі ООН.

"На жаль, російське керівництво повторно скликає Раду безпеки з цього питання і використовує трибуну в ООН, щоб відкрито поширювати дезінформацію, яку нам, на жаль, довелося слухати цього ранку", — сказав Вуд про виступ глави МЗС РФ Сергія Лаврова.

"Це цинізм вищого порядку, коли заявляють, що законна підтримка оборони України затягує російську агресивну війну. Варто повторити, що сотні тисяч російських військ перебувають на міжнародно визнаній території України. І жодного українського військового на російській землі немає", — сказав він.

За словами Вуда, заяви російських представників заслуговували б на більшу довіру, якби РФ поважала міжнародне право, Статут ООН і резолюції Радбезу ООН. Він також нагадав, що представники Радбезу ООН неодноразово заявляли, що вторгнення в Україну порушує положення Статуту ООН і міжнародного права.

Роберт Вуд

"Жодні конспірологічні теорії та безглузді звинувачення не зітруть той факт, що саме порушення територіальної цілісності України з боку РФ послужило початком війни. Саме прагнення президента Путіна знищити Україну та підпорядкувати її народ і веде до продовження війни. Російські імперіалістичні устремління очевидні, а ця зустріч служить ще однією спробою відвернути увагу від її воєнних злочинів і агресії. Палій, який звинувачує в пожежі пожежників, щоб продовжувати свій злочин", — зазначив Вуд.

Представник США також сказав, що після того, як швидке захоплення України Росії не вдалося, вона продовжувала "підливати бензин у пожежу війни". Російське керівництво звернулося до Ірану та КНДР, щоб закупити додаткову зброю та використовує її проти України як держави, українських міст та українців.

За його словами, Росія щонайменше тричі застосовувала північнокорейські балістичні ракети, закуплені в порушення резолюцій ООН.

Тим часом як Україна взаємодіє з міжнародною спільнотою шляхом дипломатії, Росія відповідає запусками ракет. Представник США також нагадав, що РФ проводила ракетну атаку в той час, коли представники ООН перебували з візитом у Києві.

"Не тільки слухайте те, що говорить РФ — дивіться на її дії", — резюмував Вуд.

Нагадаємо, що РФ відкинула пропозицію США про переговори щодо контролю над ядерною зброєю.

Також повідомлялося, що 18 січня глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Захід погрожує ядерною зброєю.