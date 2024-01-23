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У Києві бойова частина ракети влучила в житловий будинок: людей евакуюють, — Кличко

Володимир Пєнов
Фото: Відкриті джерела | В одному з київських будинків виявили нерозірвану ракету

За словами мера Віталія Кличка, влучання зафіксовано в багатоквартирному будинку у Святошинському районі. Бойова частина ракети не здетонувала.

У Святошинському районі Києва під час російського обстрілу бойова частина ракети влучила у квартиру житлового будинку. Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко.

За словами мера, бойова частина не здетонувала. Мешканців будинку евакуювали.

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Наслідки обстрілу Києва 23 січня

За інформацією Віталія Кличка, внаслідок ворожого обстрілу в Києві загинула жінка. Щонайменше 10 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості. Так, 9 громадян постраждали в Солом'янському та Святошинському районах столиці. Ще одного постраждалого виявили в Печерському районі, де було влучання по нежитловому будинку.

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Як повідомлялося раніше, внаслідок обстрілу зафіксовано пожежі та руйнування в Дарницькому, Святошинському, Солом'янському та Покровському районах Києва. Фокус докладно писав про наслідки обстрілу Києва.

23 січня ЗС РФ запустили по Україні балістичні та крилаті ракети. Вибухи пролунали в Києві, Харкові, а також у Павлограді Дніпропетровської області.