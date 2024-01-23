"Готуємося до гіршого": навколо Петербурга ставлять зенітно-ракетні комплекси С-300, — росЗМІ

За даними російських журналістів, комплекси розгортають після серії вдалих атак на портові термінали в Ленінградській області. На думку місцевих жителів, на них чекають важкі часи.

Російські війська розміщують зенітно-ракетні комплекси в Ленінградській області навколо Санкт-Петербурга. Про це 23 січня повідомляє російське видання Astra.

Так, місцевий житель зняв на відео розміщення ЗРК С-300 — один із комплексів перекрив проїжджу частину, намагаючись розвернутися.

"Ставлять С-300 навколо Пітера. Так що, хлопці, готуємося до найгіршого", — каже автор відео.

Російські журналісти пов'язують це з атаками на "Петербурзький нафтовий термінал" 18 січня і газовий термінал компанії "Новатек" в Усть-Лузі 21 січня.

"Це були перші атаки на Ленінградську область від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну", — зазначає росЗМІ.

Атаки на портові термінали біля Петербурга

18 січня заявили про нібито перехоплення одного безпілотника в Ленінградській області. За інформацією росЗМІ, безпілотник, який ніс на собі близько трьох кілограмів вибухівки, атакував нафтовий термінал. Уламки дрона виявили на території АТ "Петербурзький нафтоналивний термінал".

Того ж дня стало відомо, що атака безпілотних літальних апаратів по нафтовому терміналу в Ленінградській області (Російська Федерація) 18 січня була спецоперацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України ГУР МО).

У ніч на 21 січня дрони атакували порт "Усть-Луга", на нафтовому терміналі компанії "Новатек" сталися два вибухи. Перед атаками місцеві жителі чули звук руху безпілотників. Згідно зі свідченнями очевидців, під час ударів БПЛА по терміналу там тривало навантаження на вісім суден під прапорами Панами, Мальти, Ліберії, Габону, Греції, Маршаллових островів, Кайманових островів і Гонконгу.

За даними джерела Фокуса, атака нічна атака на морський термінал у російському Усть-Лузі — спецоперація Служби безпеки України.