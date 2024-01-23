Загиблі, травмовані та руйнування: в МВС розповіли про наслідки ранкового обстрілу України (фото)

Російські ракети вбили щонайменше 5 людей, пошкоджено кілька багатоповерхівок у містах. У Харкові триває рятувальна операція, оскільки під завалами перебувають люди.

Зранку 23 січня ЗС РФ завадали масованого ракетного удару по території України. Вибхи лунали в Києві та Київській області, Харкові, Павлограді. Про наслідки ворожої атаки розповів міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Дані про наслідки атаки станом на 8:45 23 січня.

Наслідки ракетної атаки по Києву

Внаслідок ракетного удару у Києві сталося кілька займань. Пожежі виникли у Печерському, Святошинському та Солом’янському районах. Одна людина загинула. Є поранені серед цивільних громадян.

Пошкоджень зазнали дві багатоповерхівки, приватна будівля, автомобілі.

Наслідки ракетної атаки по Київщині

У Київській області зафіксовані влучання у Бучанському районі. Пошкоджень зазнали 2 багатоквартирні будинки, приватний будинок, господарчі споруди та автомобілі. Постраждали троє людей.

Наслідки ракетної атаки по Павлограду

Російські окупанти завдали ракетного удару по місту Павлоград на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки по місту одна людина загинула, одна — травмована.

Наслідки ракетної атаки по Харкову

В Харкові окупанти влучили у два багатоповерхові будинки. За попередніми даними, троє людей загинули, ще близько 30 постраждали. Рятувальники обстежують пошкоджені будівлі, розбирають завали. На місцях працюють психологи. Слідчі поліції ретельно фіксують ці злочини.

"Чергова атака терористів, яка забрала життя та залишила сотні людей без осель. Ось справжні наміри Росії: щоденний терор цивільних", — зазначив Клименко.

Нагадаємо, вранці 23 січня російські військові атакували мирні міста України балістичними і крилатими ракетами. У результаті в Києві є руйнування та постраждалі.

Раніше Фокус докладно писав про наслідки обстрілу Києва.