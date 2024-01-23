Росія втратить 40% експорту нафти, якщо Україна атакуватиме термінали на Балтиці, – ЗМІ (карта)

У війні Росії проти України, як вважають аналітики Bloomberg, відкрився новий фронт, який підкреслює вразливість експорту нафти із західних портів країни, після повідомлень щодо атаки безпілотників на об'єкти на узбережжі Балтійського моря.

Росія може втратити 40% експорту нафти, якщо Україна атакуватиме термінали на Балтійському морі. Про це повідомило видання Bloomberg.

Минулого тижня перший в історії український безпілотник досяг Ленінградської області Росії, приблизно за 1000 кілометрів (620 миль) від кордону. Цей літальний апарат був збитий над приватним Петербурзьким нафтовим терміналом, не завдавши йому шкоди, як стверджує російська влада. Ще одна атака спричинила пожежу, яка зупинила газоконденсатний завод ПАТ "Новатек" в порту Усть-Луга, що постачав паливо для російської армії.

Завод також розташований поруч з деякими з найважливіших російських нафтоекспортних терміналів. Сергій Вакуленко, фахівець нафтового ринку, пояснив, що регулярні атаки або важкі безпілотники можуть порушити роботу балтійських портів і призвести до скорочення обсягів експорту. З його слів, якщо це відбудеться, "Росія не матиме багато життєздатних альтернатив".

Збереження стабільності російського експорту нафти має вирішальне значення для Кремля, який отримує близько 30% загальних бюджетних надходжень від енергетичної галузі країни. Потік нафтодоларів допомагає фінансувати війну в Україні, яка триває вже третій рік, а також надавати кошти на внутрішні витрати напередодні президентських виборів у березні.

Серйозні перебої в експорті з країн Балтії також відчуються в усьому світі. Росія входить до трійки найбільших світових виробників нафти та минулого року була найбільшим постачальником до Китаю. Захід вже тривалий час не бажає бачити російську нафту на світовому ринку через вплив, який це мало б на ціни.

"Зупинка балтійського експорту стала б серйозним шоком", — сказав Віктор Курилов, старший аналітик нафтових ринків консалтингової компанії Rystad Energy A/S.

За даними аналітичної компанії Kpler, на ці об'єкти припадає понад 75% російської нафти марки Urals, основної експортної суміші, яка постачається до десятків країн світу.

"Новатек" поблизу Усть-Луги Фото: Google Maps

На думку аналітиків, у разі нападу для національних виробників буде практично неможливо перенаправити потоки такого обсягу в будь-який інший порт.

Атакований безпілотником завод "Новатек" Фото: Bloomberg

Удар по нафтобазі у Петербурзі

Українські безпілотники в ніч на 18 січня атакували нафтобазу, яка розташовна на території в Ленінградській області Росії. Це найбільший термінал із перевалки нафтопродуктів у Балтійському регіоні, його пропускна здатність — до 12,5 млн тонн за рік.

Олександр Камишін, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України, 18 січня заявив, що дрони, які атакували нафтобазу у Санкт-Петербурзі, були українського виробництва. Вони здолали 1250 км.

Нагадаємо, в ISW повідомили, що нові удари по Тулі та Петербургу можуть вивести з ладу системи ППО РФ. Війська РФ використовують системи малої дальності, такі як "Панцир", тому, імовірно, знову не зможуть прикрити всі важливі потенційні цілі.