"Полювала" на Bushmaster біля Бахмута: СБУ затримала російську агентку (фото)

Мешканка Костянтинівки використовувала для стеження за технікою українських військ громадський транспорт, а для конспірації – постійно змінювала маршрути.

СБУ затримала російську агентку, яка фіксувала пересування бронетехніки ЗСУ в районі Бахмута. У пресслужбі відомста у Telegram повідомили подробиці.

Підрозділи українських військ на бронеавтомобілях, у тому числі типу Bushmaster, були у фокусі її уваги. Вона об’їжджала прифронтові населені пункти та приховано фотографувала "потрібні" об’єкти, щоб отримати відповідні розвіддані.

Отриману інформацію вона надсилала через месенджер своєму куратору. Його особу вже ідентифіковано Службою безпеки. Ним виявився кадровий співробітник ФСБ, що нині перебуває на тимчасово окупованій частині території на сході України.

Розвідінформація була потрібна загарбникам для підготовки ракетно-артилерійських ударів по місцях дислокації підрозділів ЗСУ. Правоохоронці вчасно запобігли реалізації ворожих планів щодо вогневого ураження українських об’єктів.

Порушницю затримали, коли вона намагалася виявити і сфотографувати пункт можливого базування українських захисників. У затриманої вилучено телефон, що використовувала у розвідувально-підривній діяльності на користь РФ.

Здійснювала антидержавні дії мешканка Костянтинівки. Її російська спецслужба ще наприкінці 2022 року дистанційно завербувала. У поле зору агресора жінка потрапила через свою антиукраїнську активність у чатах прокремлівських каналів у Telegram. Для збору розвідданих у різних локаціях вона постійно використовувала громадський транспорт, а для конспірації – постійно змінювала маршрути.

Порушене кримінальне провадження. Їй загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, 22 січня у Миколаєві затримали агента військ РФ. За інформацією слідства, підозрюваний працював у місцевому комунальному підприємстві. Він їздив по місту на власному автомобілі та збирав інформацію про переміщення та дислокацію українських військ.