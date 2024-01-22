Наводив ракети на шпиталі ЗСУ: у Миколаєві затримали агента ЗС РФ (фото)

За інформацією слідства, підозрюваний працював у місцевому комунальному підприємстві. Він їздив по місту на власному автомобілі та збирав інформацію про переміщення та дислокацію українських військ.

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Служба безпеки України затримала у Миколаєві чоловіка, який працював на російські спецслужби. Зазначається, що він збирав інформацію про медичні заклади міста, де проходять лікування українські бійці. Про це повідомляють у пресслужбі СБУ.

За інформацією слідства, підозрюваний також намагався вияснити місця дислокації військових ЗСУ та наявне озброєння.

Серед іншого, чоловік надавав ворогу інформацію про українські оборонні пункти біля мостів, якими пересувалася військова техніка. Для цього він навіть малював відповідні схеми.

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У СБУ кажуть, що надану підозрюваним інформацію про військові об’єкти РФ хотіла використати для ударів дронами та ракетами, втім російського агента викрили швидше.

Затримали чоловіка за його місцем проживання. Як з’ясувало слідство, російський агент працював у комунальному підприємстві Миколаєва. Ворог запропонував йому співпрацювати після антиукраїнських дописів, які підозрюваний публікував у соцмережах.

Для виконання "завдань" він їздив по місту на власному автомобілі. Розвідану інформацію підозрюваний позначав на електронних картах. Спілкувався зі своїм "куратором" він через анонімний чат.

Фото: СБУ

Чоловіку повідомили про підозру у поширенні інформації про переміщення Збройних сил України та відправили під варту. Йому загрожує до 12 років ув’язнення.

Нагадаємо, у вересні минулого року СБУ затримала у Миколаєві працівницю ліцею, яка працювала на російську спецслужбу. Вона публікувала у соцмережі інформацію, в якій агітувала приєднати Миколаївську область до складу Російської Федерації.

Також раніше у Миколаєві затримали місцевого мешканця, який допомагав Росії та запропонував ворогу вдарити по оборонних заводах та будівлях СБУ ракетами типу "Кинджал".