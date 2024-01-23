У США почали виробництво новітніх бомбардувальників B-21 "Raider", — Пентагон

Після успішних льотних випробувань компанія Northrop Grumman отримала від Міноборони США зелене світло на масштабне виробництво літаків B-21.

Компанія Northrop Grumman отримала дозвіл на початок виробництва новітнього бомбардувальника B-21 "Raider". Загалом ВПС Сполучених Штатів планують закупити щонайменше 100 літаків. Про це 23 січня заявив заступник міністра оборони США із закупівель і підтримки Вільям Лаплант.

"Виробництво стелс-бомбардувальника B-21 "Raider" просувається вперед. Минулої осені, ґрунтуючись на результатах наземних і льотних випробувань і зрілих планах команди з виробництва, я дав добро на початок виробництва B-21 у низькому темпі", — написав чиновник у соцмережах.

Лаплант зазначив, що одним із ключових атрибутів програми новітніх стелс-бомбардувальників від самого початку було проєктування виробництва у великих масштабах. Це необхідно для надійного стримування потенційного противника. Якщо ж серійного випуску не буде, то їхні можливості не мають жодного значення, додав заступник міністра.

Як повідомили оглядачі Defence One, новий стелс-бомбардувальник, який здійснив свій перший політ у листопаді, замінить B-1B Lancer і B-2 Spirit і, як очікується, надійде на озброєння в середині 2020-х років. Він повинен був піднятися в повітря, щоб компанія отримала зелене світло на серійне виробництво.

Нагадаємо, минулого тижня ВПС підтвердили, що один із шести випробувальних літаків B-21 здійснив випробувальний політ із бази ВПС "Едвардс" у Каліфорнії, що стало другим публічно підтвердженим польотом бомбардувальника.