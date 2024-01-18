Позивний "Цербер": у США тривають льотні випробування новітнього B-21 Raider

В Повітряних силах США кажуть, що льотні випробування є критично важливим етапом для стелс-бомбардувальника. У майбутньому він стане основою ядерної триади Штатів.

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Стелс-бомбардувальник B-21 Raider проходить літні випробування на авіабазі Едвардс у Каліфорнії. Це знаменує собою важливий крок у розвитку програми новітнього літака. Про це повідомляє The War Zone.

Офіційний представник Повітряних сил США підтвердив журналістам, що перший борт B-21 Raider, який отримав прізвисько "Цербер", продовжує літати. Співрозмовник не став казати, скільки вже виконано польотів, або скільки ще планується їх зробити. Відомо, що B-21 прибув на авіабазу Едвардс у Каліфорнії ще 10 листопада 2023 року. Там і проводяться польоти.

"Льотні випробування є критично важливим кроком у випробувальній кампанії, яка проводиться Центром випробувань Повітряних сил і Об’єднаними випробувальними силами B-21 412-го випробувального крила, щоб забезпечити живучість, далекобійність, проникаючий удар для стримування агресії та стратегічних атак проти Сполучених Штатів, союзників і партнерів", — повідомив представник Повітряних сил.

Можливий польот Raider 13

Спостерігачі вже помітили на сайті онлайн-спостереження за польотами ознаки, що політ міг відбутись 17 січня. Було зафіксовано літак С-12 з позивним Raider 13. З такою ж назвою літак проходив випробування раніше.

Очікується, що на авіабазі Едвардс будуть базуватись і інші 6 B-21 Raider. Для цього її вже модернізували. Надійти на озброєння бомбардувальники мають у другій половині цього десятиліття. B-21 має стати центральним компонентом тріади засобів ядерного стримування ЗС США, а також забезпечуватиме ключові можливості для ударів на великій відстані.

Нагадаємо, 10 листопада у США показали перший політ стелс-бомбардувальник B-21 Raider.

26 жовтня В-21 почав наземні випробування в США.