Зустрічайте, Challenger 3: Британія вперше показала прототип нового танку (фото)

Британці взяли за основу танк Challenger 2 й повністю його переробили. Його називають найпотужнішим танком для НАТО.

Підприємство Rheinmetall BA Systems Land (RBSL) вперше опублікувало зображення прототипу танку Challenger 3, який має стати найкращим танком НАТО. Про це повідомляє Breaking Defense.

На підприємстві в Телфорді, Англія, завершили виготовлення першого танка Challenger 3. Світлини оприлюднили під час конференції International Armored Vehicles, що проходить в Лондоні. Очікується, що незабаром почнуться випробування глибоко модернізованого Challenger 2. На тести піде 18 місяців, які будуть проходити як у Великій Британії, так і в Німеччині. Усього буде розроблено 8 прототипів.

Challenger 3

"Програма Challenger 3 забезпечить створення найкращого танка в НАТО … і створить цифровий основний бойовий танк з мережевою підтримкою, який надасть солдату революційні можливості і забезпечить стримування 21 століття аж до дати зняття з озброєння [запланованої на 2040 рік]. Перший прототип … розпочне випробування найближчими тижнями", — сказав Рорі Брін, директор з питань стратегії і майбутнього бізнесу RBSL.

Перші випробування будуть направлені на те, щоб підтвердити безпечність бойової машини для наступних випробувань з екіпажем. Брін також наголосив, що в основі Challenger 3 лежить шасі від Challenger 2 й кільце башти. Все інше в машині замінюється на нове, в тому числі башта. Зокрема гармата 120-мм гладкоствольна гармата Rheinmetall, цифрові прилади наведення та управління. Комплекс активного захисту Trophy та нове бронювання, яке відомо під назвою EPSON. Окрім цього буде покращена підвіска та встановлено потужніший двигун.

Прототип Challenger 3

Вартість програми на 148 танків оцінюють у 800 млн фунтів стерлінгів. Наразі мова йде лише про модернізацію наявних Challenger 2, але RBSL можуть робити машини з нуля.

Нагадаємо, 22 січня ЗМІ писали, що у Великій Британії вирішили відновити знаменитий винищувач танків FV4005.

21 листопада повідомлялось, що британці зіштовхнулись з проблемами під час модернізації Challenger 2 до рівня Mk3.